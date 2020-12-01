

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. И хотя сейчас в новостных сводках все чаще упоминается коронавирус, а первое место среди причин смертности по-прежнему занимают сердечно-сосудистые заболевания, статистика прироста ВИЧ-инфицированных россиян выглядит пугающе. Специалисты считают, что рядовые россияне становятся жертвами ВИЧ из-за высоких цен на презервативы и отсутствия полового воспитания. Сколько сейчас в нашей стране ВИЧ-инфицированных граждан? Во сколько обходится лечение таких пациентов? И почему отсутствует половое воспитание подростков? На эти и другие вопросы постарались ответить врачи, депутаты и общественники в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам ведущего научного сотрудника Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олега Юрина, хотя это заболевание выпало из топа причин смертей в мире, нельзя недооценивать его угрозу. Специалист заявил, что Россия находится на четвертом месте в мире по приросту ВИЧ-инфицированных граждан. В наше время СПИД перестал быть болезнью маргинальных личностей и, как говорится, пошел в народ, теперь он все чаще поражает социально благополучных людей. По данным Роспотребнадзора на 30 июня 2020 года, количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в России составило почти 1,5 млн человек.

«Проблема в том, что болезнь не лечится. И даже, если заболевшие стали меньше умирать, они остаются заражены и продолжают заражать других людей. К сожалению, в России вирус уже вышел из той группы, которая считалась асоциальной. Поэтому складывается очень неблагоприятная ситуация: все больше заражается социально благополучных людей. По количеству новых случаев наша страна выходит в лидеры, сразу вслед за африканскими странами. Число новых случаев достаточно большое — в год порядка 90 тысяч человек», — рассказал Юрин.

Он отметил, что чаще всего это заболевание передается половым путем и презервативы могли бы прервать эту цепочку передачи инфекции, но ими пользуются немногие. И на то есть несколько причин: табуированность темы в семье и дороговизна средств предохранения.

«Презервативы защищают от ВИЧ, но ими надо пользоваться. А у нас презерватив — это ругательное слово. Нужна пропаганда использования презерватива. И еще они у нас очень дорогие, подросток подумает, что лучше бутылку пива купить», — заявил специалист.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина тоже отметила высокую стоимость средств защиты. По ее мнению, презервативы при нынешней ситуации должны выдаваться бесплатно всем гражданам. В случае поступления официального запроса по этому вопросу Пушкина пообещала оказать содействие в развитии данной темы, чтобы проблема наконец-то была решена. При этом особое внимание она обратила на половое воспитание подростков.

«Нам необходимо половое воспитание подростков. Назовите эти уроки, как хотите — хоть уроками социальной гигиены. Сейчас нашим специалистам школы не доступны: требуется согласие родителей, опекунов. А семейная политика находится под эгидой консервативности. Но проблему как-то надо решать», — сказала Пушкина.

Еще одной причиной распространения ВИЧ-инфекции среди социально благополучных граждан является слабая информированность людей об этом заболевании, считает член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ Евгения Алексеева.

«Мне кажется, люди на самом деле напуганы. Они не хотят себя ассоциировать с этим заболеванием и думают, что это их не касается. Но сейчас все изменилось, ВИЧ теперь поражает обычных граждан. При этом важно знать, что с ВИЧ можно вести нормальную жизнь. Есть лекарства, которые не просто задерживают развитие СПИДа, но и настолько снижают вирусную нагрузку, что человек становится менее заразен», — пояснила Алексеева.

В период пандемии количество тестируемых на ВИЧ людей значительно снизилось, из-за этого и статистика по новым случаям заболевания будет иной. Оксана Пушкина считает, именно поэтому не стоит смотреть на нее слишком оптимистично: в последующие годы кривая заболеваний возьмет реванш. При этом она добавила, что, несмотря на пандемию, темпы лечения ВИЧ в России сохранились на прежнем уровне. К слову, обследование и лечение заболевших осуществляется за государственный счет. Олег Юрин рассказал, что самый дешевый вариант лечения ВИЧ-инфицированного пациента стоит порядка 13 тысяч рублей в год, но есть и более дорогие препараты, тратить на которые придется уже 10 тысяч рублей ежемесячно.