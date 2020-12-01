Ани Лорак взбудоражила фанатов видео в кожаной юбке

Москва, 1 декабря. Украинская и российская певица Ани Лорак взбудоражила поклонников пикантным видео в сексуальной обтягивающей юбке. Новые кадры появились в Instagram-аккаунте исполнительницы.

Лорак исполнила зажигательный танец в обтягивающем наряде, который не оставил равнодушными фанатов знаменитости. 42-летняя певица выбрала для съемок наряд из черной кожи — модную рубашку с крупными накладными карманами и облегающую юбку-карандаш ниже колен. В дополнении к образу Ани Лорак выбрала туфли на высоком каблуке.

Поклонники пришли в восторг от внешнего образа исполнительницы и осыпали ее комплиментами. Однако некоторые подписчики решили уколоть звезду и раскритиковали ее наряд.

«Безумно красивая», «Идеальная», «Красотка», «Вы такая классная», «Каролиночка, как всегда на высоте», «Королева наших сердец», — с восхищение написали фанаты. «Провинциально как-то», «Село — оно и в Африке село», — нашлись недовольные фанаты знаменитости.

Напомним, в начале прошлого года стало известно, что певица развелась с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. После этого появлялись слухи о разных романах исполнительницы, в том числе с популярным артистом Сергеем Лазаревым. Сама Лорак предпочитает не выставлять на всеобщее обозрение свою личную жизнь. Однако недавно артистка «засветила» кольцо на безымянном пальце.