Военный эксперт объяснил, как интерес США к Ан-2 связан с войной в Карабахе

США заинтересованы в приобретении российских вертолетов Ми-24 или Ми-17, а также самолета Ан-2 («Кукурузник»). Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин объяснил ФАН, зачем Пентагону понадобились устаревшие российские аппараты и как это связано с войной в Нагорном Карабахе.

В уведомлении к потенциальному контракту, которое оказалось в распоряжении RT, отмечается, что российские вертолеты и самолеты будут использоваться в качестве потенциальных противников во время обучения на летном этапе курсов по тактике и вооружениям.

По словам Бориса Рожина, скупка образцов советской и российской техники — обычная практика для США. Эксперт объяснил, зачем Пентагону российские самолеты и вертолеты.

«Это делается для ее изучения, проверяются ее сильные и слабые стороны, возможности противоборства с американскими образцами вооружения. Также российскую и советскую технику закупают для поставок третьим странам. Например, для Афганистана и Ирака США закупали советские вертолеты», — рассказал военный эксперт.

Рожин обратил особое внимание на интерес Пентагона к Ан-2. Эксперт не исключил, что желание США приобрести самолет может быть связано с войной в Карабахе.

«Можно отметить закупку Ан-2. Скорее всего, это связано с изучением его эффективности в Карабахе, где Азербайджан активно применял Ан-2 для вскрытия систем ПВО Армении», — считает собеседник ФАН.

Эксперт напомнил, что Ан-2, Ми-24 и Ми-17 уже несколько десятилетий находятся на вооружении. Вряд ли эти машины могут иметь какие-то секреты, важные для США, отметил он.

«Россия не использует Ан-2 активно, Ми-24 уже уходят, на смену идут более современные вертолеты, поэтому говорить о том, что американцы узнают какие-то секреты, не приходится», — подытожил Рожин.

Ранее сообщалось, что США планируют приобрести у Украины системы противовоздушной обороны советского образца. Военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал ФАН, зачем Пентагону понадобились устаревшие ПВО.