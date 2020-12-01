Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» получила работу после срока в тюрьме

Вашингтон, 1 декабря. Звезда ставшего культовым американского сериала «Отчаянные домохозяйки» Фелисити Хаффман возвращается на экраны после громкого судебного разбирательства.

В марте прошлого года стало известно, что актрису Фелисити Хаффман арестовали по обвинению в даче взятки во время поступления ее ребенка в университет. Как сообщили в полиции, в США провели операцию под названием «Университетский блюз», в рамках которой обвинения предъявили еще 49 подозреваемым в мошенничестве.

Было проведено расследование, и выяснилось, что Хаффман заплатила 15 тысяч долларов, чтобы помочь одной из дочерей поступить в колледж. Оказывается, что знаменитая американская актриса заплатила крупную денежную сумму некой организации, которая сфальсифицировала результаты экзамена, необходимого для поступления в учебное заведение.

Фелисити Хаффман признала вину и объяснила, что пошла на такой шаг ради дочери, которая всегда мечтала стать актрисой. Ей не хватило баллов по математике, чтобы поступить в желаемое учебное заведение. За судебным разбирательством следила вся Америка. В итоге, Фелисити приговорили к 14 дням тюрьмы и 250 часам общественных работ, также ей выписали штраф в размере 30 тысяч долларов.

Карьера звезды «Отчаянных домохозяек» оказалась на волоске, ей перестали поступать предложения от продюсеров. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» все-таки получила работу после срока в тюрьме. Спустя полтора года актриса получила роль в новом сериале от ABC. Сюжет нового ситкома расскажет о женщине, которая получила в наследство бейсбольную команду.

В феврале прошлого года сообщалось, что в США арестовали актрису Ирину Усок, которая, предположительно, хотела привезти своего несовершеннолетнего ребенка в Россию.