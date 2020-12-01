Топ-5 самых громких скандалов с участием стритрейсеров в России

Стритрейсеры давно стали головной болью жителей обеих столиц и других городских агломераций России. Постепенно нелегальные соревнования добрались и до регионов: накануне ночью гонщики устроили заезд посреди одного из курортных городов Крыма. К сожалению, подобные гонки не всегда заканчиваются благополучно: на них погибают как зрители, так и сами любители адреналина за рулем.

ФАН подобрал несколько трагических случаев со смертельным исходом, произошедших с любителями быстрой езды в нашей стране.

На юге Москвы 19 сентября 2020 года около 4 часов утра Nissan на скорости под 200 км/час врезался в толпу людей. По словам очевидцев, удар был такой силы, что люди разлетались в стороны как кегли. Насмерть раздавило одного из зрителей, пять человек получили различные травмы. Пока на месте происшествия царила паника, водитель скрутил номерные знаки со своего авто, увидел стоящий рядом открытый автомобиль и угнал его. Виновника ДТП через несколько часов задержали сотрудники ДПС.

В ночь на 3 октября 2015 года в Москве на Кутузовском проспекте в ДТП с участием стритрейсера пострадало несколько машин. Мужчина на BMW X5 не справился с управлением — его вытолкнуло на встречную полосу, где кроссовер лоб в лоб столкнулся с Porsche. Водитель погиб на месте. В машине среди других пассажиров находилась известная гонщица Мара Багдасарян.

8 мая 2015 года в Екатеринбурге по вине гонщика на BMW погибла женщина. Стритрейсер на бешеной скорости не уступил дорогу другому автомобилю, от удара иномарку отбросило на стоящий рядом автобус, а другого участника ДТП выбросило на тротуар прямо на 59-летнюю женщину. От полученных ранений та скончалась на месте.

В 2010 году Хабаровский районный суд признал виновным военного пенсионера в гибели четырех человек. Мужчина решил поучаствовать в нелегальных гонках и для смелости выпил. На повороте бывший офицер не справился с управлением и въехал в группу людей, которые собрались на мероприятие.

В июне 2018 года на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись шесть машин во время заезда. Трое пассажиров заживо сгорели в Mercedes. По некоторым данным, за рулем автомобиля находился знаменитый стритрейсер из окружения Мары Багдасарян.

Ранее депутат Госдумы РФ, координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция» Александр Васильев заявил ФАН, что в Крыму по договоренности с Российской автомобильной федерацией можно провести ряд гонок, под которые будут выделены площадки для тренировок и мероприятий. Со стритрейсерами стоит встретиться и поговорить на эту тему, считает Васильев.