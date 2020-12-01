Списать и утилизировать: в США при модернизации сгорел боевой корабль

Вашингтон, 1 декабря. Руководство ВМФ США решило списать и отправить на утилизацию USS Bonhomme Richard, восстановление которого после возгорания на борту оказалось финансово нецелесообразным. В ведомстве уже заявили, что произошедший пожар оказался самым дорогостоящим в современной истории флота, сообщает CNN.

Инцидент случился в июле текущего года. Штурмовой корабль-амфибия находился в порту Сан-Диего, куда он прибыл на модернизацию. Комиссия до сих пор не установила, из-за чего на борту возник пожар, который стремительно распространился по всему судну.

Через некоторое время было установлено, что ремонт корабля обойдется в 2,5-3,2 миллиарда долларов и займет от пяти до семи лет.

Bonhomme Richard был введен в эксплуатацию в 1998 году. В пересчете на текущий денежный курс его строительство обошлось в 1,2 миллиарда долларов. США уже не производят подобные суда, предпочтя новые десантные корабли класса «Америка», каждый из которых стоит около 4,1 миллиарда долларов. Они предназначены для поддержки операций морской пехоты. Помимо транспортировки самих солдат, эти боевые единицы могут в последующем оказать им содействие при помощи расположенных на борту вертолетов и реактивных самолетов.

Некоторое время назад китайские аналитики высоко оценили маневр, совершенный российским корветом «Бойкий» из состава Балтийского флота в акватории Ла-Манша. Речь идет о событиях конца ноября, когда отечественный корабль отработал элементы борьбы с подводными лодками противника под носом у Великобритании и Франции, после чего вышел в Атлантический океан.