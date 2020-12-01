Астролог рассказал, как затмение Солнца в декабре повлияет на жизнь россиян

Москва, 1 декабря. Астролог Александр Астрогор объяснил, как затмение Солнца, которое можно будет увидеть в декабре, отразится на россиянах. Подробнее о том, что сулят человечеству небесные знаки, астролог рассказал в беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия».

Полное затмение Солнца можно будет наблюдать 14 декабря, но с территории РФ его не будет видно. По словам Астрогора, «оно, как всегда, сработает в полосе Ближнего Востока, Южной Америки, Африки».

Астролог обратил особое внимание на то, что звездопады и солнечное затмение не представляют угрозы для человечества.

«Ничем катастрофическим это не грозит. Земля каждый год проходит мимо звездопадов, особенно в августе, когда пересекает путь астероидов. Ни разу пока планету они не уничтожили», — подчеркнул Александр Астрогор.

По его словам, затмение может повлиять на людей, однако только в тех регионах, где его можно будет наблюдать. На территории Ближнего Востока, Южной Америки и Африки часто бывают катаклизмы — дело в том, что в этих регионах нередко бывают затмения. Для России это не опасно, добавил Александр Астрогор.

По его словам, Луна больше и чаще влияет на психическое состояние человека, чем затмения. Астролог пояснил, что практически каждый месяц в полнолуние и новолуние у людей появляются проблемы с психикой, нередки срывы. В последний раз полнолуние было, «когда Луна была соединена с Марсом». Именно тогда, как добавил собеседник издания, произошел теракт во Франции.

«В декабре, 21 числа, близко к зимнему солнцестоянию, ожидается соединение Юпитера и Сатурна в знаке Водолея. После этого уже будет другое общество, с другими потребностями, кое-где с революционным уклоном», — добавил в завершении своих слов Александр Астрогор.

Напомним, ранее астролог и колдун Александр Астрогор объяснил, почему 2020 год стал одним из самых худших в истории человечества.