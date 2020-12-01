Светлана Светличная рассказала о соседях, которым хочет подарить квартиру

Москва, 1 декабря. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, получившая широкую известность благодаря роли в кинофильме «Бриллиантовая рука», рассказала о своем самочувствии после подозрений на инсульт в беседе с корреспондентом издания Teleprogramma.pro.

В конце ноября сообщалось, что Светлану Светличную экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Знаменитость почувствовала недомогание и пожаловалась на головную боль. Врачи оказали актрисе необходимую помощь. К счастью, страшный диагноз не подтвердился.

Светличная отметила, что ухудшение самочувствия — результат травмы. Оказывается, на артистку упал софит, именно после этого и появились проблемы со здоровьем. Сейчас она находится в больнице и не торопится возвращаться домой, ей помогают очень хорошие и высоко квалифицированные врачи. Знаменитость также поделилась подробностями своего диагноза. Как заметила Светлана, в детали она не вдавалась, но прогресс виден.

«Во-первых, я постоянно показываюсь врачам. Они ко мне сюда приходят и ставят капельницы, очищающие кровь. Это очень важно и нужно. Когда тебя не бросают, а в палату заходят большие люди — медики, которые тебя спасли. А поскольку я актриса и люблю все красивое, стараюсь поскорее приходить в форму», — откровенно рассказала Светличная.

Она добавила, что сниматься в кино больше не хочет — «нет такой страсти». Как заметила артистка, к ней очень хорошо относятся, и она этому очень рада. Актриса находится в отдельной светлой палате, кормят ее хорошо. Однако норму Светлана Афанасьевна пытается соблюдать — боится набрать лишние килограммы.

«Мне всегда хотелось быть стройненькой и аккуратненькой. И к счастью, у меня это получается», — пояснила актриса.

Она также прокомментировала свое прошлое интервью, в котором заявила о готовности подарить квартиру в Москве соседям. О них актриса рассказала поподробнее.

«Не просто соседям, а хорошей семье. Это очень честные, правдивые, толковые и искренние люди. И таких личностей сейчас все меньше и меньше. Поэтому эта семья должна получить от меня подарок. Они ухаживают даже за котом. Это семья, состоящая из дедушки, мамы и двух детей: девочки Гали и мальчика Матвея», — раскрыла подробности Светлана Афанасьевна.

По словам Светличной, она отдала ключи соседям перед тем, как лечь в больницу. Та семья даже ночует в квартире артистки.

«И я не боюсь, что что-то пропадет. Потому что это очень светлые, чистоплотные и хорошо образованные люди», — добавила Светличная, заметив, что ее сын не выступает против такого решения.

Дело в том, что у него с супругой четыре квартиры, которые достались им от Светланы Светличной и ее мужа, актера Владимира Ивашова.

Звезда комедии «Бриллиантовая рука» ранее заявила о покушении со стороны родственников, которые, по мнению актрисы, хотят завладеть ее жильем.