Стали известны подробности о «поволжском маньяке»

Подозреваемый в совершении 26 убийств женщин уроженец Татарстана Радик Тагиров приезжал в регионы из Москвы и совершал убийства, об этом стало известно ФАН. На счету «поволжского маньяка» не менее 26 преступлений.

Тагиров родился в Татарстане, он работал слесарем. В 2009 году мужчину осудили за кражу, после чего Тагиров переехал в Москву. В столице он проживал до 2017 года, после чего вернулся в Казань.

Во время проживания в столице он приезжал в регионы Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, где совершал нападения на пожилых женщин и похищал их имущество.

По предварительным данным, мужчина проникал в квартиры своих жертв, представляясь сантехником, после чего совершал расправу.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ продолжает расследование уголовного дела по фактам убийств в период с 2011 по 2012 годы. Преступления совершались в 12 регионах страны. Эксперты провели 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз.

На основании результатов криминалистических исследований и анализа улик следователи установили, что преступления совершались одним человеком. На это указали следы от обуви, а также стереотипный характер действий преступника.

Правоохранители задержали 38-летнего мужчину, он признался в убийствах. В настоящий момент подтверждены 26 преступлений, совершенных Тагировым. После завершения следственных действий суд изберет подозреваемому меру пресечения, следствие подаст ходатайство о заключении Тагирова под стражу.

Ранее стало известно, что пойманный «поволжский маньяк» убил двух пенсионерок в Перми.