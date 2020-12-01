В теории взять ипотеку может любое физическое лицо, однако на практике банки устанавливают свои ограничения, о которых мы поговорили с заместителем руководителя ипотечного департамента крупной федеральной компании Татьяной Решетниковой.

Желание улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки может возникнуть не только у молодых людей. Как показывает практика, люди пенсионного возраста также обращаются в банки за займами. Одни хотят приобрести квартиру в более удобном районе, чтобы быть поближе к любимым внукам, другие мечтают о просторном загородном доме, для третьих кредит является способом разъехаться с повзрослевшими детьми, которые успели обзавестись своими семьями, и жить всем вместе стало тесновато.

Банк не благотворительная организация. Главная задача кредитора — получение прибыли, поэтому кандидаты на приобретение дорогостоящих объектов недвижимости проходят тщательный отбор. Оценивается актуальный уровень дохода потенциального заемщика и его стабильность, размер первоначального взноса, который тот готов заплатить, наличие созаемщиков и поручителей, семейное положение, возраст. Кроме того, производится экспертная оценка самого объекта недвижимости, поскольку ему предстоит стать залогом, который в случае невозможности продолжения ежемесячных выплат по кредиту останется в собственности у банка.

Понятно, что, выдавая ипотеку пенсионерам, финансовая организация идет на определенные риски, поэтому здесь критерии отбора будут еще более жесткими. Чтобы обезопасить себя, банки могут устанавливать возрастные и иные ограничения для заемщиков старшего возраста, а также предлагать особые условия.

Однако отчаиваться не нужно. Ипотеку пенсионерам на покупку квартиры или иного жилья все же дают. Шансы на одобрение такого займа увеличиваются в зависимости от того, в каком возрасте человек обратится в банк (чем моложе, тем лучше). К тому же не стоит забывать и о том, что существует ряд профессий, представители которых отправляются на заслуженный отдых несколько раньше (военные, летчики, люди, работавшие в условиях Крайнего Севера и на вредных производствах, и другие категории граждан. Полный перечень можно уточнить в отделениях или на сайте Пенсионного фонда РФ). Банки достаточно охотно идут навстречу тем, кто стал пенсионером, предположим, в 45 лет, поскольку такой заемщик может продолжать активную трудовую деятельность и получать дополнительный доход, помимо пенсии.

Для всех остальных возраст выхода на пенсию составляет 65,5 года для мужчин и 60,5 года для женщин. К повышению возрастной планки можно относиться по-разному, но в случае с ипотечным кредитованием такие изменения могут быть даже на руку. Некоторые специалисты утверждают, что при соблюдении определенных условий (например, наличии надежного поручителя, который будет наравне отвечать по всем обязательствам) «повезти» может даже неработающему пенсионеру, однако нужно понимать, что в данной ситуации шансов, конечно, меньше.

Мы поговорили с нашим постоянным экспертом в области недвижимости Татьяной Решетниковой и выяснили, можно ли получить ипотеку пенсионерам в принципе, насколько реальны шансы на одобрение от банка, сколько составит процентная ставка в данном случае и до какого возраста дают ипотеку пенсионерам. Подробные ответы на эти и другие вопросы касаемо кредитов на жилье для заемщиков старшего возраста — ниже в статье ФАН.

Может ли пенсионер рассчитывать на ипотеку?

Татьяна Решетникова рассказывает, что в настоящее время неработающие пенсионеры имеют возможность оформить ипотечный кредит только в двух банках. При этом доход подтверждается или справкой из Пенсионного фонда РФ, которую предоставит сам потенциальный заемщик, или представители банка самостоятельно запрашивают требуемую информацию в соответствующих органах. В теории возраст заемщика на момент погашения ипотеки не должен превышать 75-85 лет. Кроме того, бывают случаи, когда банки учитывают неработающих пенсионеров в качестве созаемщиков у более молодых клиентов. Например, таким способом взрослые дети могут помочь пожилым родственникам приобрести собственное жилье или загородный дом.

Если говорить о работающих пенсионерах, то таких клиентов рассматривают все банки, однако выдвигают при этом определенные условия.

«Срок кредита рассчитывается в зависимости от требований банка к возрасту, а у большинства финансовых организаций это до 65 лет на момент погашения кредита. При этом пенсия будет учитываться как дополнительный доход, основным же будет доход, полученный от работы по найму или от предпринимательской деятельности», — поясняет наш эксперт.

Несмотря на то, что теоретически возможность оформить ипотечный кредит у пенсионеров имеется, стоит все же отметить, что вероятность одобрения таких заявок существенно ниже, а сами суммы одобряемых кредитов — меньше при прочих равных условиях с более молодыми заемщиками.

Есть ли особые условия и требования у банков при оформлении ипотеки для пенсионеров?

Вполне объяснимое желание финансовых организаций минимизировать свои риски при выдаче займов людям более старшего возраста порой выливается для таких клиентов в подорожание самого кредита, а также некоторые дополнительные сложности при получении одобрения. Татьяна Решетникова озвучивает следующие проблемные моменты, которые могут возникнуть при обращении в банк:

Дорогая страховка. Зачастую личное страхование для пенсионеров обходится на порядок дороже, чем для молодых заемщиков, что нередко вынуждает людей пожилого возраста отказываться от предлагаемой страховки и оформлять ипотеку с обязательным повышением ставки на 1-3% в зависимости от требований конкретных банков. Поэтому ипотека пенсионерам по возрасту достается дороже и сложнее, чем молодым. Плохая кредитная история. В остальном трудности с оформлением ипотеки у пенсионеров схожи с теми, что возникают у более молодых заемщиков. Среди них, например, закредитованность и просрочки по ранее взятым кредитам. Доскональная проверка. Также у работающих пенсионеров банки более тщательно оценивают место работы. Имеют значение такие критерии, как сфера деятельности и стабильность организации, риски сокращения, а также индивидуальные характеристики потенциального заемщика как работника: стаж, квалификация, наличие образования.

Что такое обратная ипотека?

Татьяна Решетникова рассказывает, что обратной ипотеки в России сейчас нет, хотя ранее существовала такая экспериментальная программа. Подходила она скорее для одиноких людей преклонного возраста, которые могли рассчитывать на получение дополнительного дохода.

Данная ипотека — это не кредит на приобретение недвижимости с дальнейшей оплатой платежей, а кредит на любые цели под имеющееся жилье, не подразумевающий последующих платежей. При такой ипотеке банк получает доход после смерти собственника и реализации его залогового объекта.

Сейчас для получения свободных денежных средств пенсионеры пользуются другой схемой — продают имеющееся жилье и переезжают в более дешевое — меньшей площади или в другом районе или даже регионе страны с меньшей ценовой политикой, но с лучшим климатом.

«Через нас и наших коллег проходит множество межрегиональных сделок с участием пенсионеров, когда они продают свое более дорогое жилье и выбирают более доступное, например, в Крыму или на Черноморском побережье», — рассказывает Татьяна Решетникова.

4. Может ли пенсионер оформить налоговый вычет?

Вообще налоговый вычет представляет собой льготу, которая позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога при покупке недвижимости. Если речь идет об ипотеке, то таких выплат может быть сразу две: 13% от стоимости приобретаемого жилья от суммы не более чем в 2 млн рублей (то есть максимально 260 тысяч рублей) и еще 13% на проценты в зависимости от ставки, но не более 390 тысяч. Приятный бонус, не правда ли? Выясняем, доступна ли такая опция для пенсионеров.

Объясняет Татьяна Решетникова: «Если пенсионер ранее не пользовался налоговым вычетом при покупке жилья, то, приобретая жилой дом или квартиру, он может рассчитывать на возврат отчислений, произведенных в налоговую за последние три года, причем сразу одной суммой. Таким образом, для тех, кто вышел на пенсию недавно или продолжал работать после выхода на нее, могут вернуть до 260 000 рублей. На самом деле при покупке недвижимости пенсионеры очень часто обращаются за консультацией по этому вопросу, такие выплаты позволяют неплохо сократить сумму взятого ипотечного кредита».

«Если пенсионер продолжает работать и отчислять налоги по ставке 13%, то он может рассчитывать на вычет с процентов по ипотеке — 13% со всех процентов, оплаченных банку (сумма процентов к вычету ограничена 3 миллионами рублей)», — дополняет эксперт.

Поводов для отказа у пенсионеров значительно больше, чем у более молодых заемщиков, но, как показывает практика, чаще всего отказывают из-за вполне банальной причины — не все люди пожилого возраста способны самостоятельно корректно заполнить анкету на ипотеку и нередко сами создают банкам причину для отказа. Поэтому при обращении в банк желательно воспользоваться помощью родственников. Если они к тому же не против выступить в качестве поручителей, шансы на одобрение повышаются в несколько раз.