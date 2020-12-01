Шойгу стал единственным кандидатом на должность нового президента РГО

Москва, 1 декабря. В Русском географическом обществе впервые выберут президента в формате онлайн-голосования во время XVI съезда. Как стало известно ФАН, единственным кандидатом на эту должность стал действующий глава РГО Сергей Шойгу. Для переизбрания он должен будет набрать не менее 2/3 голосов делегатов.

Как и многие другие мероприятия этого года, выборы президента РГО на очередном съезде общества пройдут в заочной форме. Члены Русского географического общества от регионов, управляющего и ученого советов, делегаты совета старейшин — всего 218 человек — будут голосовать в личном кабинете на официальном сайте.

В специальный раздел портала РГО загружаются все отчеты органов общества, рабочие и другие материалы съезда, информация о каждом кандидате в выборные органы. В Русском географическом обществе также выберут членов управляющего и ученого советов и ревизионной комиссии и назначат аудиторскую организацию.

Незадолго до съезда Сергей Шойгу описал работу РГО за шесть лет. Он упомянул 45 млн участников выставок, Географический диктант в 115 странах мира, фотоконкурс «Самая красивая страна», 1900 экспедиций, сотню открытий, более 200 видов птиц и животных, охраняемых по линии РГО.

«Это доказывает, что сейчас, как и 175 лет назад, в России есть люди, для которых слово «Родина» не пустой звук, — заявил Сергей Шойгу. — Они гордятся ее историей, культурой, природой и пытаются их сберечь для будущих поколений. Мы сумели доказать не только всей стране, но и миру: Географическое общество и в широком смысле география в России не просто живы, но и обладают огромным созидательным потенциалом».

Напомним, в этом году Русское географическое общество отмечает 175 лет со дня основания. 29 ноября Сергей Шойгу вместе с другими участниками написал Географический диктант на закрытой площадке РГО, а в октябре презентовал книгу «Про вчера».