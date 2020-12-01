В сериале «Мандалорец» раскрыли настоящее имя Малыша Йоды

Москва, 1 декабря. Новый сезон сериала «Мандалорец» порадовал поклонников саги «Звездные войны». Раскрыто настоящее имя Малыша Йоды.

Пятый эпизод второго сезона «Мандалорца» вышел на телеканале Disney+. Эта серия стала по-настоящему важной для фанатов киноленты. Воин Асоке Тано с помощью телепатии смогла узнать настоящее имя Малыша Йоды. Она сообщила главным героям, что его зовут Грогу. Выяснилось, что он вырос в Храме джедаев, а когда к власти пришла Империя, его спрятали.

Премьера сериала состоялась в конце октября. Шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро ранее признался, что работа над ним продолжалась, несмотря на пандемию COVID-19. Это стало возможным благодаря компаниям Lucasfilm и ILM, которые разработали технологии, позволяющие команде «Мандалорца» заниматься постпродакшеном и визуальными эффектами в удаленном формате.

«Мандалорец» — американский телесериал, созданный Джоном Фавро и выходящий на сервисе Disney+. Это первый игровой сериал, который является составной частью вселенной «Звездных войн». Действие картины разворачивается пять лет спустя после событий «Возвращения джедая» и за 25 лет до событий «Пробуждения силы».

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