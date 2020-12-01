Аналитики назвали условие укрепления курса рубля

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 1 декабря. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

В первый день заседания ОПЕК 30 ноября цена на нефть марки Brent торговалась в диапазоне 47–48 долларов в ожидании решения ОПЕК+ по условиям соглашения на 2021 год. Разногласия между членами ОПЕК относительно уровня добычи нефти не позволили принять решение в первый день заседания. Участники встречи договорились перенести второе заседание на 3 декабря, чтобы провести внутренние консультации.

На встрече обсуждались вариант продления действующих ограничений на добычу на три месяца и возможность постепенного увеличения добычи каждый месяц, начиная с января 2021 года, а не сразу на 2 млн баррелей в сутки.

В ходе переговоров ОПЕК Саудовская Аравия настаивала на четком соблюдении всеми членами альянса своих обязательств. Ранее некоторые члены ОПЕК+ не до конца выполняли свои обязательства по сокращению добычи. Чтобы компенсировать переизбыток нефти, саудитам приходилось дополнительно сокращаться добычу.

Аналитики обратили внимание, как рынок нефти отреагировал на затягивающуюся встречу ОПЕК.

«На фоне продления переговоров и отсутствия решения ОПЕК+ нефть сильно не падает. Это означает, что участники рынка не верят, что страны ОПЕК+ вообще ни о чем не договорятся», — отметили эксперты.

Желание некоторых стран отказаться от сокращения добычи понятно — цены на нефть находятся на относительно высоком уровне — 47–49 долларов за баррель. Если же сделка ОПЕК+ останется в силе, и увеличение добычи, как и предусмотрено действующим сейчас соглашением, составит 2 млн баррелей в сутки, то в моменте негативная реакция цен может быть достаточно резкой — нефть подешевеет на 3–5 долларов.

Рынок нефти поддерживают новости о возможной скорой регистрации вакцины от компании Moderna. Ранее компания сообщила о 100% эффективности вакцины от тяжелого течения болезни при заражении COVID-19. Также позитивные экономические данные приходят и из Китая — индекс деловой активности в производственном секторе в ноябре оказался выше ожиданий аналитиков. Ключевым для среднесрочной динамики цен на нефть остается, конечно, решение ОПЕК+, заключили аналитики.

Курс рубля

Валютный рынок демонстрирует низкую активность — курс рубля остается в узком диапазоне 75,5–76,5 рубля за доллар. Российской валюте пока не удается преодолеть порог в 74–75, но и снижения рубля не происходит.

Эксперты предположили, что курс рубля поддерживается снижением курса доллара на мировом рынке и ростом интереса инвесторов к активам и валютам развивающихся рынков. Накануне, 30 ноября, индекс DXY, отражающий динамику доллара по отношению к шести основным мировым валютам, достиг нового минимума с сентября.

Снижение курса доллара на мировом рынке связано с ростом интереса инвесторов к высокодоходным активам в других странах, за пределами США. В том числе на фоне успешного испытания вакцин и ожиданий восстановления мировой экономики инвесторы проявляют интерес и к активам в российской валюте.

Кроме того, рынок ожидает итогов заседания ФРС США и заявлений о монетарной политике, прежде всего, об объемах стимулирования со стороны ФРС.

При позитивном решении со стороны ОПЕК+ рубль вполне может сделать попытку достичь отметки в 75 рублей за доллар и укрепиться до 74–74,5. Однако в начале 2021 года тема антироссийских санкций со стороны новой администрации в США может вновь выйти на первый план, напомнили аналитики.

Золото

Ранее золото снизилось в диапазон 1760–1770 долларов за тройскую унцию назад на фоне позитивных новостей о вакцинах и ожиданиях восстановления экономики. Утром во вторник, 1 декабря, котировки золота скорректировались к уровню 1790 долларов.

Аналитики не исключили, что снижение цены на золото может продолжиться вплоть до 1720 долларов. Тем не менее в моменте золото выглядит несколько перепроданным, отметили эксперты.

Во вторник ожидается публикация макроэкономической статистики, в частности, индексов PMI — так называемые индексы деловой активности — в производственном секторе в ноябре по странам Европы и США. Позитивные данные могут привести к еще одной волне снижения золота, поскольку будут свидетельствовать о восстановлении экономик стран и оттоку капиталов из золота в доходные активы — акции и облигации.

В то же время рынок ждет итогов заседания ФРС США. Если ФРС продолжит значительное стимулирование экономики через выкуп активов с целью повышения инфляции, то это поддержит котировки золота. Кроме того, при снижении ближе к 1700 долларов будет все больше проявляться инвестиционный спрос на золото.