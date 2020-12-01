Исхаков неожиданно отреагировал на заявление Гагариной о разводе

Москва, 1 декабря. Муж популярной российской певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков публично отреагировал на поданное супругой заявление о разводе. На эту тему модный фотограф высказался в своем Instagram-аккаунте.

«Несмотря на то, что Полина подала на развод, я думаю, что семья — это лучшее, что может произойти с человеком в жизни. Добрая и счастливая семья. Верьте в любовь и будьте счастливы», — сделал неожиданное заявление после подачи документов на развод муж Гагариной.

Подписчики фотографа не прошли мимо нового поста своего кумира и буквально осыпали его словами поддержки. Многие пожелали Дмитрию счастья и новой любви.

«Дмитрий, все будет хорошо, все наладится», — написала одна из подписчиц. «Вы абсолютно правы! Все будет хорошо! Сейчас нелегко, но это пройдет! Такова жизнь. Желаю Вам создать свою крепкую, надежную семью, Вы этого очень заслуживаете! Счастья Вам и Вашей дочке!» — поддержала другая поклонница. «Дмитрий, не переживайте. Полина замечательная, она заслуживает уважения и восхищения. Может, вы встретились, чтобы на свет появилась прекрасная девочка — ваша дочь? Самое главное — все вы живы-здоровы. Отпустите ситуацию, ведь жизнь прекрасна. Все будет хорошо», — посоветовала третья.

Накануне стало известно, что Полина Гагарина подала заявление в суд на развод с Дмитрием Исхаковым. По последним данным, певица потребовала после развода оставить дочь Мию с ней, а Исхакову дать возможность видеться с ребенком. Также, как пишут СМИ, артистка намерена подать заявление на раздел имущества.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Исхаков сделал неожиданное признание и показал голливудскую актрису, на которой готов жениться.