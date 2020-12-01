Психиатр пояснил, что двигало убийцей с самым большим количеством жертв в США

На расстройство личности убийцы с самым большим количеством жертв в истории США могло повлиять его трудное детство. Об этом в комментарии ФАН рассказал врач-психиатр, судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев.

93 жертвы

ФБР назвало американца Сэмюэля Литтла убийцей с самым большим количеством жертв в истории Соединенных Штатов. 80-летний мужчина сознался в 93 преступлениях, они были совершены им в период с 1970 по 2005 год. Все его жертвы были задушены.

Полиция 19 штатов более двух лет обрабатывала полученную информацию и возобновляла расследования нераскрытых ранее дел. Как минимум 68 жертв преступника были чернокожими.

Непреодолимое влечение к убийству

Как отметил Артем Гилев, Сэмюэлю Литтлу нет никакого смысла утаивать что-то о своих преступлениях. Его уже никогда не выпустят. Поэтому сейчас он использует возможности, которые предоставляют правоохранительные органы.

«Обычно они выдают порциями сведения о своих жертвах для того, чтобы получать возможность участвовать в следственных действиях, выехать куда-то, найти новый труп для того, чтобы было какое-то развлечение. Они же сидят в камере, никуда не могут выйти. Заточены на всю оставшуюся жизнь, поэтому используют любую возможность для развлечения», — пояснил Артем Гилев.

Эксперт обратил внимание, что у некоторых людей бывает расстройство гомицидомания — непреодолимое влечение к убийству других людей. И определенный способ убийства доставляет ему определенное удовольствие.

«Некоторым доставляет удовольствие сам факт убийства. И все. Иногда это может быть связано с какими-то сексуальными переживаниями. По-разному. Данный человек получал удовольствие от удушения жертв. У него сформировалось нездоровое, ненормальное влечение», — добавил Артем Гилев.

Он добавил, на Литтла могло повлиять его детство. Напомним, его бросила мать, когда он был еще совсем ребенком. В 15 лет его арестовали в Омахе за кражу со взломом.

«Всегда у нас есть какие-то негативные факторы, которые влияют на человека. Естественно, это привело к формированию его личности. Раз его признали вменяемым, то у него, скорее всего, диагностировали расстройство личности. Он себе позволит так вести, отдавал себе отчет, что действует неверно, но решил, что он себе позволит вести себя таким образом», — заключил Артем Гилев.

Ранее ФАН рассказывало о политике штата Калифорния, которая позволяет преступникам вновь совершать преступления, не задерживаясь в тюрьмах надолго.