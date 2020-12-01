Украина отказом от поставок двигателей подтолкнула Россию к прорыву

Москва, 1 декабря. Российским предприятиям с успехом удалось преодолеть сложности с производством оборудования для газотурбинных агрегатов военных кораблей, несмотря на отказ Украины от поставок. Об этом пишет сетевое издание «АвиаПорт».

Об успехе «форсажного импортозамещения» свидетельствует тот факт, что судостроительный завод «Северная верфь» получил от «Ростеха» первый серийный дизель-газотурбинный агрегат М55Р с двигателями М90ФР, его установят на фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко». В этом контексте важно напомнить, что Киев отказался продолжать взаимовыгодное сотрудничество предприятий ВПК Украины и России.

Авторы материала указали на большие перспективы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) в освоении сегмента корабельных энергоустановок. Новую российскую продукцию можно использовать при реализации заказов в гражданском секторе, кроме того, есть и экспортный потенциал.

«Изначально газовые турбины и редукторы для фрегатов поставлялись украинским предприятием «Зоря-Машпроект», — напомнили в издании.

Также автор материала заметил, что исполнение госзаказа для нужд ВМФ РФ оказалось под угрозой из-за запрета Киева на военно-техническое сотрудничество украинских предприятий с контрагентами в РФ. С тех пор в России начался процесс «форсажного импортозамещения» в РФ. Освоение серийного производства двигателей М90ФР, освоение выпуска редукторов РО55, создание и ввод в эксплуатацию сборочно-испытательного комплекса корабельных агрегатов — это главные «вехи проекта».

Подтверждением тому, что отказ Украины от поставок двигателей обернулся для РФ полным успехом «форсажного импортозамещения». Этот факт подтверждают слова главы ГК «Ростех» Владимира Артякова.

«На сегодняшний день ОДК способна разрабатывать, производить, испытывать, устанавливать на корабли и сопровождать в эксплуатации все газотурбинные агрегаты», — заявил он.

Ранее сообщалось, что авиастроение на Украине может окончательно развалиться, если официальный Киев примет одно неверное решение. К такому выводу пришел бывший президент государственного предприятия «Антонов» Александр Лось. По его словам, на сегодняшний день только авиаперевозки помогают «Антонову» вести хоть какую-то промышленную деятельность.