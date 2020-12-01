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Антитеррор

«Джейш аль-Изза»: боевики и вербовщики детей из сирийской Хамы

«Джейш аль-Изза»: боевики и вербовщики детей из сирийской Хамы

Пятого ноября 2020 года считавшаяся разгромленной группировка «Джейш аль-Изза» (араб. «Славная армия») опубликовала в аккаунтах фракции соболезнования в связи с гибелью своих боевиков в горах Джебель аз-Завия. Спустя 20 дней в формировании объявили о старте курсов боевой подготовки для подростков от 14 лет. «Кадетов» называют «Львята Ас-Сарута» по имени полевого командира группировки. Курсы, стартовавшие 1 декабря, характеризуют как «патриотическое воспитание», а сама «Джейш аль-Изза» позиционирует себя «сирийцами, воюющими ради сирийцев».

В рамках проекта «Антитеррор» редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, как некогда сильнейшая группировка северной Хамы «Джейш аль-Изза» сумела выжить в войне с правительственными войсками и идлибских междоусобицах, восстановилась и вербует детей под предлогом идеологического воспитания.

«Джейш аль-Изза»: боевики и вербовщики детей из сирийской Хамы

Группировкой «Джейш аль-Изза» руководит Джамиль ас-Салех. Родился он в 1975 году в той самой Аль-Латамне, которая спустя почти 40 лет станет основным командным центром группировки на севере Хамы.

Командир «Джейш аль-Изза» Джамиль ас-Салех

С началом волнений в 2011 году ас-Салех дезертировал из САА в звании майора и вступил в ряды «Сирийской свободной армии». Быстрому будущего командира способствовали его навыки: он составил костяк «офицерского корпуса» ССА и помог организовать грамотную боевую подготовку.

«Свободная сирийская армия» (ССА)

«Джейш аль-Изза» («Славная армия») была сформирована Джамилем ас-Салехом в 2012 году и быстро завоевала популярность местного населения своей простотой и принципом «мы — сирийцы, воюющие ради сирийцев». Организационно группировка входила в «Сирийскую свободную армию», а ее зоной ответственности были долина Эль-Габ и север провинции Хама.

«Джейш аль-Изза» (араб. «Славная армия»)

В группировке выступают решительно против участия наемников-иностранцев, командир «Джейш аль-Изза» Джамиль ас-Салех иногда выкладывает фотографии себя спящего или молящегося на передовых позициях, тем самым выставляя свою персону в гораздо более выгодном свете, чем руководители других фракций. Его даже называют вторым Абдул Кадиром ас-Салехом, который в свое время стал «героем сирийской оппозиции» и основал «Джамаат ат-Таухид», прославившись своей простотой и хорошим отношением к рядовым бойцам.

Однако популяризация «внутрисирийского бренда» в «Джейш аль-Изза» началась не с Джамиля ас-Салеха, а с другого полевого командира, ставшего «героем» группировки.

«Джейш аль-Изза»: боевики и вербовщики детей из сирийской Хамы

Абдул Басит ас-Сарут принимал участие в событиях так называемой «сирийской весны» с 2011 года, но широкую известность приобрел, когда в начале 2016 года решил сколотить банду в анклаве Эр-Растан на севере провинции Хомс из таких же, как и он, необразованных искателей лучшей жизни. Назвались они гордой «Катибат Шухада аль-Байяда» (араб. «Батальон мучеников аль-Баяды» по названию небольшой деревни в провинции Хомс).

«Катибат Шухада аль-Байяда» (араб. «Батальон мучеников аль-Баяды»)

Группировка просуществовала недолго, и в 2016 году Абдул Басит ас-Сарут сбежал в Турцию, но вскоре вернулся в Идлиб для участия в протестах. В январе 2018 года он вступил в ряды «Джейш аль-Изза», приняв участие в ряде военных операций и вылазок, а также в организации мирных и не очень мирных протестов. Скончался полевой командир 8 июня 2019 года от полученных ранений в госпитале в Турции.

Полевой командир «Джейш аль-Изза» Абдул Басит ас-Сарут

Вспоминают Абдул Басита ас-Сарута постоянно — его даже прозвали «Соловьем революции». В пропагандистских целях активиста обеляют: говорят, что «он был исключительно искренним, честным, неподкупным человеком, организовывавшим мирные акции и зажигавшим сердца людей».

Однако в 2014 году Абдул Басит ас-Сарут, который тогда вместе со своей группировкой «Катибат Шухада аль-Баяда» находился в осажденном правительственными войсками Хомсе, принес присягу верности «Исламскому государству»1. Как заявляли источники в самой группировке, присяга была неполноценной и касалась только готовности сражаться бок о бок с ИГ1 против сирийского правительства, а не других фракций «сирийской весны» — поэтому в ИГ ее не приняли, а Абдул Басит ас-Сарут сперва был вынужден бежать в Турцию, а потом вернулся и вступил в ряды «Джейш аль-Изза». Этот факт его биографии замалчивается, поскольку никак не вяжется с образом звезды сирийского футбола и ярого революционера.

«Джейш аль-Изза»: боевики и вербовщики детей из сирийской Хамы

24 марта 2020 года в «Джейш аль-Изза» решили пойти еще дальше и занять нишу группировки, которой не безразличны права человека, которая соблюдает законы военного времени и хочет освободить заключенных, томящихся в сирийских тюрьмах. Начальник отдела по связям с общественностью полковник Мустафа Бакур заявил, что в «Джейш аль-Изза» неоднократно проводили переговоры с сирийским правительством через посредников и третьих лиц, но они срывались якобы из-за неготовности Дамаска идти на уступки.

По словам официального представителя группировки, «Джейш аль-Изза» пытается «напомнить свободному миру об узниках и заключенных, поскольку какого-то ответа от режима ждать больше нельзя». Происходило это в донельзя удобное время с точки зрения пропаганды: на фоне распространения COVID-19, в «Джейш аль-Изза» сочли невероятно удобным обвинить Дамаск в плохих условиях содержания заключенных в тюрьмах и обеспокоиться их судьбой из-за опасности распространения вируса.

До этого в «Джейш аль-Изза» ни о каких переговорах с официальным Дамаском не объявляли. Впрочем, история сирийской войны показала, что взгляды большинства руководителей группировок достаточно пластичны и меняются в зависимости от дуновения ветра. «Джейш аль-Изза» в этом плане не исключение.

«Джейш аль-Изза»: боевики и вербовщики детей из сирийской Хамы

«Сирийский тренд» группировка активно начала эксплуатировать только в последние годы. Джамиль ас-Салех, в 2018 году призывавший фракции отказаться от спонсирования извне, еще в 2016 году говорил, что военной помощи от Саудовской Аравии, США и Турции недостаточно для перехода в контрнаступление.

На самом деле, «Джейш аль-Изза» была одной из группировок, которые спонсировались по программе ЦРУ США Timber Sycamore, одобренной в 2012 году президентом Бараком Обамой. В рамках программы формированию были поставлены противотанковые ракетные комплексы и системы РСЗО советского образца (в основном, БМ-21 «Град»), которые закупались у стран Восточной Европы и прибывали на территорию Сирии через Турцию. Поскольку в 2017 году программа Timber Sycamore была свернута, взгляды руководства «Джейш аль-Ислам» на иностранную помощь тоже были пересмотрены.

Более того, неприятие всего иностранного — это всего лишь пиар-ход. 15 марта 2020 года представители Катара проспонсировали «Джейш аль-Изза» на два миллиона долларов, что впоследствии позволило возобновить курсы боевой подготовки и восстановить численность фракции.

 

«Джейш аль-Изза»: боевики и вербовщики детей из сирийской Хамы

Географически районом операций «Джейш аль-Изза» является север провинции Хама. Один из основных штабов группировки находился в городе Аль-Латамна, где располагался мощнейший укрепрайон боевиков. Большую часть влияния «Джейш аль-Изза» утратила после того, как север провинции был освобожден в ходе кампании Сирийской Арабской Армии в 2019 году.

«Джейш аль-Изза» была одной из тех группировок, что не признавали Сочинских и Астанинских договоренностей между Сирией и Турцией, называя их «мертворожденными». Открытие международных трасс в группировке считали возможным только в случае освобождения всех заключенных, ну а переговоры с Россией и Турцией по поводу вывода боевиков из восточных кварталов Алеппо в конце 2016 года аргументировали необходимостью сохранить жизни мирных жителей.

«Джейш аль-Изза» была одной из тех группировок, на членов которой устраивали покушение «спящие ячейки» международной террористической организации «Исламское государство». Кроме того, бытует мнение, что из идлибских группировок именно с «Джейш аль-Изза» началось использование характерной «печати Пророка» на черном фоне, что стало уже традиционной символикой боевиков ИГ, в попытке переломить негативный имидж, созданный исконно-мусульманскому символу террористами. Правда, для западного мира символ так и остался знаком ИГ, поэтому решение, хоть и смелое, но бессмысленное.

Командир группировки, майор-дезертир Джамиль ас-Салех, неоднократно подчеркивал, что его воинство «восстало против тирана Сирии», а цель организации — «свержение режима, изгнание оккупантов», тогда как в группировке не хотят и не собираются «вставать у руля освобожденной страны». При этом, руководство группировки часто обвиняло другие фракции Большого Идлиба в предательстве идеалов «сирийской весны».

5 мая 2019 года ас-Салех возложил вину за сдачу городов на севере Хамы на фракции сирийской оппозиции, которые «отказываются считать Россию оккупантом» и «участвуют в конференциях». В конечном счете, «Джейш аль-Изза» потеряла города и позиции из-за того, что на фронте остались только члены группировки, тогда как остальные отряды их бросили.

Возможно, именно в неоднократном предательстве со стороны «собратьев по сирийской весне» и кроется одна из причин неприятия иностранных наемников и группировок, спонсируемых из-за рубежа. Например, в 2016 году во время боев за стратегически важный город Суран на севере провинции Хама подкрепления «Джейш аль-Изза» отправили только «Ахрар аш-Шам», «Фатх аш-Шам» и «Фейлак аш-Шам».

Из-за своих взглядов и влияния среди оппозиционеров, идеализирующих «сирийскую весну», на севере провинции Хама против «Джейш аль-Изза» неоднократно проводились информационные кампании и вбросы, пик которых пришелся на лето и осень 2019 года.

 

«Джейш аль-Изза»: боевики и вербовщики детей из сирийской Хамы

В марте 2015 года на Джамиля ас-Салеха было совершено покушение на дороге Хан Шейхун — Кяфр Сиджна: неизвестные обстреляли машину. Еще одна попытка была предпринята 26 октября 2015 года под Саракибом — его машина пострадала в результате заложенного на обочине фугаса. Следующее покушение было совершено 12 декабря 2018 года: неизвестные снова обстреляли автомобиль с ас-Салехом. Позже в «Джейш аль-Изза» назвали это «отчаянной попыткой режима поссорить фракции».

2019 год ознаменовался мощной информационной атакой и еще большим проседанием популярности «Джейш аль-Изза».

8 августа 2019 года в группировке опровергли слух о том, что командир «Джейш аль-Изза» Джамиль ас-Салех был арестован на турецком наблюдательном посту во время бегства с севера Хамы.

11 сентября 2019 года на личной странице Джамиля ас-Салеха в Twitter появилось фото фейкового аккаунта командира «Джейш аль-Изза». Ас-Салех заявил, что это — «дело рук Ирана и России», однако в этой версии часть подписчиков усомнилась, указав на то, что за дискредитацией группировки может стоять и «Хайят Тахрир аш-Шам»1.

Собственно, об этом косвенно свидетельствует и реакция Джамиля ас-Салеха на формирование сирийского Конституционного комитета и участие в переговорах с Россией, Турцией и Ираном ряда группировок так называемой «вооруженной сирийской оппозиции». 29 сентября 2019 года он назвал их руководителей и командиров «жабами» за то, что они сели за один стол переговоров с Россией и официальным Дамаском.

В августе 2019 года отряды «Джейш аль-Изза» отошли из провинции Хама, а уже в октябре свыше 500 человек вышли из состава «Джейш аль-Изза» и перешли в протурецкий «Национальный фронт освобождения» (араб. «Аль-Джабхат аль-Вотания лит-Тахрир»).

«Национальный фронт освобождения»

Вызвано это как финансовыми потерями и утратой ресурсов, так и растущими радикальными настроениями внутри группировки из-за симпатии руководства «Джейш аль-Изза» политике сирийской ветви международной террористической организации «Аль-Каида»1, группировке «Хурас ад-Дин».

«Джейш аль-Изза»: боевики и вербовщики детей из сирийской Хамы

Группировку тогда покинули капитаны Манав Маарати и Мустафа Маарати. «Джейш аль-Изза» осталась без сил спецназа, расчетов ПТРК и артиллерийских батарей — перебежчики пополнили ряды боевого крыла «Братьев-мусульман» в Сирии, группировки «Фейлак аш-Шам», организационно входящей в «Национальный фронт освобождения».

«Джейш аль-Изза»: боевики и вербовщики детей из сирийской Хамы

После того, как полевые командиры дезертировали, их обвинили в краже боеприпасов и хищениях из казны группировки.

 

«Джейш аль-Изза»: боевики и вербовщики детей из сирийской Хамы

Во время операции правительственных сил «Идлибский рассвет-2» в январе-феврале 2020 года группировка «Джейш аль-Изза» вернулась на фронт — на официальном аккаунте фракции в Twitter размещали плакаты с погибшими на юге Идлиба боевиками, а также отчитывались об успехах оперативного штаба «Явная победа» (рус. «Аль-Фатх аль-Мубин»), подчиненного «Хайят Тахрир аш-Шам».

После завершения активной фазы боевых действий в «Джейш аль-Изза» озаботились восстановлением численности и ежемесячно объявляют об очередных набора рекрутов в возрасте от 18 до 27 лет. Обучение проводится в лагере имени Абдула Басита ас-Сарута.

Образцы листовок о наборе новобранцев в «Джейш аль-Изза»

И это дает своды плоды: за полгода уже объявлено о трех полноценных выпусках курсов молодого пополнения, на которых были подготовлены экипажи танков и штурмовые группы «спецназа».

Фотоотчеты с выпускных экзаменов «Джейш аль-Изза»

А в ноябре 2020 года снова появились «похоронки» с фронта: сперва 5, а затем 11 ноября в группировке объявили о смерти своих боевиков на юге Идлиба.

Похоронные листы с фронта на юге Идлиба

19 ноября было опубликовано первое с момента прекращения операции «Идлибский рассвет-2» заявление об обстреле позиций правительственных войск под предлогом «ответа на беспрестанные обстрелы мирного населения». Расчет ПЗРК «Джейш аль-Изза» отработал по позициям правительственных сил под населенным пунктом Кяфр Рума к западу от Маарет ан-Нуумана.

26 ноября активисты обнаружили местонахождение лагеря подготовки имени Абдула Басита ас-Сарута в двух километрах от турецкой границы и погранперехода Баб эль-Хава. Но удар по нему нанести невозможно.

Тренировочный лагерь «Джейш аль-Изза»

 

«Джейш аль-Изза»: боевики и вербовщики детей из сирийской Хамы

25 ноября 2020 года на официальной странице формирования появилась информация о старте курсов подготовки под названием «Львята Ас-Сарута». Официальное заявление гласит, что это «набор в ряды группировки», — само командование «Джейш аль-Изза» признает, что новобранцы-подростки — это члены фракции.

Объявление о наборе на курсы «Львята ас-Сарута»

Согласно распространяемому в соцсетях баннеру, стартующие 1 декабря курсы «Львята Ас-Сарута» проводятся в связи с «меняющейся обстановкой» и в целях «воспитания молодого поколения». Группировке нужны выносливые, здоровые телом и духом подростки от 14 до 16 лет, верные идеалам «сирийской революции».

Листовка о наборе на курсы «Львят ас-Сарута»

Помимо решения задачи по подготовке идеологически верных новобранцев и воспитания следующего поколения «сынов сирийской революции», группировка обзавелась чрезвычайно удобным прикрытием на случай «агрессии со стороны режима». Фактически, руководство «Джейш аль-Изза» (а точнее, кураторы группировки из Катара) организует Дамаску цунгцванг (нем. «принуждение к ходу» либо «вилка» — шахматный прием).

В случае нанесения авиаудара по лагерю жертвами станут подростки, а мировая общественность ополчится на «агрессора, убивающего детей». Аналогично неприятная ситуация произойдет, когда вчерашних школьников в качестве «пушечного мяса» кинут под пули правительственных войск — крики о том, что «Россия и Сирия убивают детей», будут слышны со всех мировых трибун.

Но на факт воспитания «детей-солдат» в «освобожденном» Идлибе та же самая мировая общественность закрывает глаза. Получив идеальный — с точки зрения информационно-психологической войны — «живой щит» группировка «Джейш аль-Изза» продолжит готовить кадры для войны с Дамаском.

И все под красивым лозунгом: «Мы — сирийцы».

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