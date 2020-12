«Джейш аль-Изза»: боевики и вербовщики детей из сирийской Хамы

Пятого ноября 2020 года считавшаяся разгромленной группировка «Джейш аль-Изза» (араб. «Славная армия») опубликовала в аккаунтах фракции соболезнования в связи с гибелью своих боевиков в горах Джебель аз-Завия. Спустя 20 дней в формировании объявили о старте курсов боевой подготовки для подростков от 14 лет. «Кадетов» называют «Львята Ас-Сарута» по имени полевого командира группировки. Курсы, стартовавшие 1 декабря, характеризуют как «патриотическое воспитание», а сама «Джейш аль-Изза» позиционирует себя «сирийцами, воюющими ради сирийцев».

В рамках проекта «Антитеррор» редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, как некогда сильнейшая группировка северной Хамы «Джейш аль-Изза» сумела выжить в войне с правительственными войсками и идлибских междоусобицах, восстановилась и вербует детей под предлогом идеологического воспитания.

Группировкой «Джейш аль-Изза» руководит Джамиль ас-Салех. Родился он в 1975 году в той самой Аль-Латамне, которая спустя почти 40 лет станет основным командным центром группировки на севере Хамы.

С началом волнений в 2011 году ас-Салех дезертировал из САА в звании майора и вступил в ряды «Сирийской свободной армии». Быстрому будущего командира способствовали его навыки: он составил костяк «офицерского корпуса» ССА и помог организовать грамотную боевую подготовку.

«Джейш аль-Изза» («Славная армия») была сформирована Джамилем ас-Салехом в 2012 году и быстро завоевала популярность местного населения своей простотой и принципом «мы — сирийцы, воюющие ради сирийцев». Организационно группировка входила в «Сирийскую свободную армию», а ее зоной ответственности были долина Эль-Габ и север провинции Хама.

В группировке выступают решительно против участия наемников-иностранцев, командир «Джейш аль-Изза» Джамиль ас-Салех иногда выкладывает фотографии себя спящего или молящегося на передовых позициях, тем самым выставляя свою персону в гораздо более выгодном свете, чем руководители других фракций. Его даже называют вторым Абдул Кадиром ас-Салехом, который в свое время стал «героем сирийской оппозиции» и основал «Джамаат ат-Таухид», прославившись своей простотой и хорошим отношением к рядовым бойцам.

Однако популяризация «внутрисирийского бренда» в «Джейш аль-Изза» началась не с Джамиля ас-Салеха, а с другого полевого командира, ставшего «героем» группировки.

Абдул Басит ас-Сарут принимал участие в событиях так называемой «сирийской весны» с 2011 года, но широкую известность приобрел, когда в начале 2016 года решил сколотить банду в анклаве Эр-Растан на севере провинции Хомс из таких же, как и он, необразованных искателей лучшей жизни. Назвались они гордой «Катибат Шухада аль-Байяда» (араб. «Батальон мучеников аль-Баяды» по названию небольшой деревни в провинции Хомс).

Группировка просуществовала недолго, и в 2016 году Абдул Басит ас-Сарут сбежал в Турцию, но вскоре вернулся в Идлиб для участия в протестах. В январе 2018 года он вступил в ряды «Джейш аль-Изза», приняв участие в ряде военных операций и вылазок, а также в организации мирных и не очень мирных протестов. Скончался полевой командир 8 июня 2019 года от полученных ранений в госпитале в Турции.

Вспоминают Абдул Басита ас-Сарута постоянно — его даже прозвали «Соловьем революции». В пропагандистских целях активиста обеляют: говорят, что «он был исключительно искренним, честным, неподкупным человеком, организовывавшим мирные акции и зажигавшим сердца людей».

Однако в 2014 году Абдул Басит ас-Сарут, который тогда вместе со своей группировкой «Катибат Шухада аль-Баяда» находился в осажденном правительственными войсками Хомсе, принес присягу верности «Исламскому государству»1. Как заявляли источники в самой группировке, присяга была неполноценной и касалась только готовности сражаться бок о бок с ИГ1 против сирийского правительства, а не других фракций «сирийской весны» — поэтому в ИГ ее не приняли, а Абдул Басит ас-Сарут сперва был вынужден бежать в Турцию, а потом вернулся и вступил в ряды «Джейш аль-Изза». Этот факт его биографии замалчивается, поскольку никак не вяжется с образом звезды сирийского футбола и ярого революционера.

24 марта 2020 года в «Джейш аль-Изза» решили пойти еще дальше и занять нишу группировки, которой не безразличны права человека, которая соблюдает законы военного времени и хочет освободить заключенных, томящихся в сирийских тюрьмах. Начальник отдела по связям с общественностью полковник Мустафа Бакур заявил, что в «Джейш аль-Изза» неоднократно проводили переговоры с сирийским правительством через посредников и третьих лиц, но они срывались якобы из-за неготовности Дамаска идти на уступки.

По словам официального представителя группировки, «Джейш аль-Изза» пытается «напомнить свободному миру об узниках и заключенных, поскольку какого-то ответа от режима ждать больше нельзя». Происходило это в донельзя удобное время с точки зрения пропаганды: на фоне распространения COVID-19, в «Джейш аль-Изза» сочли невероятно удобным обвинить Дамаск в плохих условиях содержания заключенных в тюрьмах и обеспокоиться их судьбой из-за опасности распространения вируса.

До этого в «Джейш аль-Изза» ни о каких переговорах с официальным Дамаском не объявляли. Впрочем, история сирийской войны показала, что взгляды большинства руководителей группировок достаточно пластичны и меняются в зависимости от дуновения ветра. «Джейш аль-Изза» в этом плане не исключение.

«Сирийский тренд» группировка активно начала эксплуатировать только в последние годы. Джамиль ас-Салех, в 2018 году призывавший фракции отказаться от спонсирования извне, еще в 2016 году говорил, что военной помощи от Саудовской Аравии, США и Турции недостаточно для перехода в контрнаступление.

На самом деле, «Джейш аль-Изза» была одной из группировок, которые спонсировались по программе ЦРУ США Timber Sycamore, одобренной в 2012 году президентом Бараком Обамой. В рамках программы формированию были поставлены противотанковые ракетные комплексы и системы РСЗО советского образца (в основном, БМ-21 «Град»), которые закупались у стран Восточной Европы и прибывали на территорию Сирии через Турцию. Поскольку в 2017 году программа Timber Sycamore была свернута, взгляды руководства «Джейш аль-Ислам» на иностранную помощь тоже были пересмотрены.

Более того, неприятие всего иностранного — это всего лишь пиар-ход. 15 марта 2020 года представители Катара проспонсировали «Джейш аль-Изза» на два миллиона долларов, что впоследствии позволило возобновить курсы боевой подготовки и восстановить численность фракции.

Географически районом операций «Джейш аль-Изза» является север провинции Хама. Один из основных штабов группировки находился в городе Аль-Латамна, где располагался мощнейший укрепрайон боевиков. Большую часть влияния «Джейш аль-Изза» утратила после того, как север провинции был освобожден в ходе кампании Сирийской Арабской Армии в 2019 году.

«Джейш аль-Изза» была одной из тех группировок, что не признавали Сочинских и Астанинских договоренностей между Сирией и Турцией, называя их «мертворожденными». Открытие международных трасс в группировке считали возможным только в случае освобождения всех заключенных, ну а переговоры с Россией и Турцией по поводу вывода боевиков из восточных кварталов Алеппо в конце 2016 года аргументировали необходимостью сохранить жизни мирных жителей.

«Джейш аль-Изза» была одной из тех группировок, на членов которой устраивали покушение «спящие ячейки» международной террористической организации «Исламское государство». Кроме того, бытует мнение, что из идлибских группировок именно с «Джейш аль-Изза» началось использование характерной «печати Пророка» на черном фоне, что стало уже традиционной символикой боевиков ИГ, в попытке переломить негативный имидж, созданный исконно-мусульманскому символу террористами. Правда, для западного мира символ так и остался знаком ИГ, поэтому решение, хоть и смелое, но бессмысленное.

The use of these seal of the prophet patches was popularized by Jaysh al-Izza, a Syrian rebel groups local to northern Hama whose members fought ISIS in Idlib and northern Hama (photos of Jaysh al-Izza fighters) https://t.co/2uc8eXrwqN pic.twitter.com/gRnZoW69kn