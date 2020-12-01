«Джейш аль-Изза»: боевики и вербовщики детей из сирийской Хамы

Пятого ноября 2020 года считавшаяся разгромленной группировка «Джейш аль-Изза» (араб. «Славная армия») опубликовала в аккаунтах фракции соболезнования в связи с гибелью своих боевиков в горах Джебель аз-Завия. Спустя 20 дней в формировании объявили о старте курсов боевой подготовки для подростков от 14 лет. «Кадетов» называют «Львята Ас-Сарута» по имени полевого командира группировки. Курсы, стартовавшие 1 декабря, характеризуют как «патриотическое воспитание», а сама «Джейш аль-Изза» позиционирует себя «сирийцами, воюющими ради сирийцев».

В рамках проекта «Антитеррор» редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, как некогда сильнейшая группировка северной Хамы «Джейш аль-Изза» сумела выжить в войне с правительственными войсками и идлибских междоусобицах, восстановилась и вербует детей под предлогом идеологического воспитания.

Группировкой «Джейш аль-Изза» руководит Джамиль ас-Салех. Родился он в 1975 году в той самой Аль-Латамне, которая спустя почти 40 лет станет основным командным центром группировки на севере Хамы.

С началом волнений в 2011 году ас-Салех дезертировал из САА в звании майора и вступил в ряды «Сирийской свободной армии». Быстрому будущего командира способствовали его навыки: он составил костяк «офицерского корпуса» ССА и помог организовать грамотную боевую подготовку.

«Джейш аль-Изза» («Славная армия») была сформирована Джамилем ас-Салехом в 2012 году и быстро завоевала популярность местного населения своей простотой и принципом «мы — сирийцы, воюющие ради сирийцев». Организационно группировка входила в «Сирийскую свободную армию», а ее зоной ответственности были долина Эль-Габ и север провинции Хама.

В группировке выступают решительно против участия наемников-иностранцев, командир «Джейш аль-Изза» Джамиль ас-Салех иногда выкладывает фотографии себя спящего или молящегося на передовых позициях, тем самым выставляя свою персону в гораздо более выгодном свете, чем руководители других фракций. Его даже называют вторым Абдул Кадиром ас-Салехом, который в свое время стал «героем сирийской оппозиции» и основал «Джамаат ат-Таухид», прославившись своей простотой и хорошим отношением к рядовым бойцам.

الموقف.... جميل

والعمل..... صالح

القائد الفذ #جميل_الصالح قائد #جيش_العزة

على الخطوط الاولى

شهادة لله انه اكثر القادة تواجدا على الارض وبين المقاتلين pic.twitter.com/PN8soWQ3y6 — محمد شمس (@bokraahla1984) June 7, 2019

Однако популяризация «внутрисирийского бренда» в «Джейш аль-Изза» началась не с Джамиля ас-Салеха, а с другого полевого командира, ставшего «героем» группировки.

Абдул Басит ас-Сарут принимал участие в событиях так называемой «сирийской весны» с 2011 года, но широкую известность приобрел, когда в начале 2016 года решил сколотить банду в анклаве Эр-Растан на севере провинции Хомс из таких же, как и он, необразованных искателей лучшей жизни. Назвались они гордой «Катибат Шухада аль-Байяда» (араб. «Батальон мучеников аль-Баяды» по названию небольшой деревни в провинции Хомс).

Группировка просуществовала недолго, и в 2016 году Абдул Басит ас-Сарут сбежал в Турцию, но вскоре вернулся в Идлиб для участия в протестах. В январе 2018 года он вступил в ряды «Джейш аль-Изза», приняв участие в ряде военных операций и вылазок, а также в организации мирных и не очень мирных протестов. Скончался полевой командир 8 июня 2019 года от полученных ранений в госпитале в Турции.

Вспоминают Абдул Басита ас-Сарута постоянно — его даже прозвали «Соловьем революции». В пропагандистских целях активиста обеляют: говорят, что «он был исключительно искренним, честным, неподкупным человеком, организовывавшим мирные акции и зажигавшим сердца людей».

Однако в 2014 году Абдул Басит ас-Сарут, который тогда вместе со своей группировкой «Катибат Шухада аль-Баяда» находился в осажденном правительственными войсками Хомсе, принес присягу верности «Исламскому государству»1. Как заявляли источники в самой группировке, присяга была неполноценной и касалась только готовности сражаться бок о бок с ИГ1 против сирийского правительства, а не других фракций «сирийской весны» — поэтому в ИГ ее не приняли, а Абдул Басит ас-Сарут сперва был вынужден бежать в Турцию, а потом вернулся и вступил в ряды «Джейш аль-Изза». Этот факт его биографии замалчивается, поскольку никак не вяжется с образом звезды сирийского футбола и ярого революционера.

24 марта 2020 года в «Джейш аль-Изза» решили пойти еще дальше и занять нишу группировки, которой не безразличны права человека, которая соблюдает законы военного времени и хочет освободить заключенных, томящихся в сирийских тюрьмах. Начальник отдела по связям с общественностью полковник Мустафа Бакур заявил, что в «Джейш аль-Изза» неоднократно проводили переговоры с сирийским правительством через посредников и третьих лиц, но они срывались якобы из-за неготовности Дамаска идти на уступки.

По словам официального представителя группировки, «Джейш аль-Изза» пытается «напомнить свободному миру об узниках и заключенных, поскольку какого-то ответа от режима ждать больше нельзя». Происходило это в донельзя удобное время с точки зрения пропаганды: на фоне распространения COVID-19, в «Джейш аль-Изза» сочли невероятно удобным обвинить Дамаск в плохих условиях содержания заключенных в тюрьмах и обеспокоиться их судьбой из-за опасности распространения вируса.

До этого в «Джейш аль-Изза» ни о каких переговорах с официальным Дамаском не объявляли. Впрочем, история сирийской войны показала, что взгляды большинства руководителей группировок достаточно пластичны и меняются в зависимости от дуновения ветра. «Джейш аль-Изза» в этом плане не исключение.

«Сирийский тренд» группировка активно начала эксплуатировать только в последние годы. Джамиль ас-Салех, в 2018 году призывавший фракции отказаться от спонсирования извне, еще в 2016 году говорил, что военной помощи от Саудовской Аравии, США и Турции недостаточно для перехода в контрнаступление.

На самом деле, «Джейш аль-Изза» была одной из группировок, которые спонсировались по программе ЦРУ США Timber Sycamore, одобренной в 2012 году президентом Бараком Обамой. В рамках программы формированию были поставлены противотанковые ракетные комплексы и системы РСЗО советского образца (в основном, БМ-21 «Град»), которые закупались у стран Восточной Европы и прибывали на территорию Сирии через Турцию. Поскольку в 2017 году программа Timber Sycamore была свернута, взгляды руководства «Джейш аль-Ислам» на иностранную помощь тоже были пересмотрены.

Более того, неприятие всего иностранного — это всего лишь пиар-ход. 15 марта 2020 года представители Катара проспонсировали «Джейш аль-Изза» на два миллиона долларов, что впоследствии позволило возобновить курсы боевой подготовки и восстановить численность фракции.

#قطر تلعب بالنار

أنباء عن وصول مبعوث المخابرات القطرية إلى #إدلب يوم 15-3 وقام بتسليم قائد #جيش_العزة جميل الصالح 2 مليون دولار نقدي لتمويل عمليات قتل أفراد الشرطة العسكرية الروسية والمراسلين العسكريين الروس في إدلب. الأدهى من ذلك أنه تم تحديد مبلغ 100 ألف دولار مقابل كل قتيل pic.twitter.com/SisrFUhKqa — خليل أبو خليل (@Khalil832021) March 22, 2020

Географически районом операций «Джейш аль-Изза» является север провинции Хама. Один из основных штабов группировки находился в городе Аль-Латамна, где располагался мощнейший укрепрайон боевиков. Большую часть влияния «Джейш аль-Изза» утратила после того, как север провинции был освобожден в ходе кампании Сирийской Арабской Армии в 2019 году.

«Джейш аль-Изза» была одной из тех группировок, что не признавали Сочинских и Астанинских договоренностей между Сирией и Турцией, называя их «мертворожденными». Открытие международных трасс в группировке считали возможным только в случае освобождения всех заключенных, ну а переговоры с Россией и Турцией по поводу вывода боевиков из восточных кварталов Алеппо в конце 2016 года аргументировали необходимостью сохранить жизни мирных жителей.

«Джейш аль-Изза» была одной из тех группировок, на членов которой устраивали покушение «спящие ячейки» международной террористической организации «Исламское государство». Кроме того, бытует мнение, что из идлибских группировок именно с «Джейш аль-Изза» началось использование характерной «печати Пророка» на черном фоне, что стало уже традиционной символикой боевиков ИГ, в попытке переломить негативный имидж, созданный исконно-мусульманскому символу террористами. Правда, для западного мира символ так и остался знаком ИГ, поэтому решение, хоть и смелое, но бессмысленное.

The use of these seal of the prophet patches was popularized by Jaysh al-Izza, a Syrian rebel groups local to northern Hama whose members fought ISIS in Idlib and northern Hama (photos of Jaysh al-Izza fighters) https://t.co/2uc8eXrwqN pic.twitter.com/gRnZoW69kn — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) February 17, 2020

Командир группировки, майор-дезертир Джамиль ас-Салех, неоднократно подчеркивал, что его воинство «восстало против тирана Сирии», а цель организации — «свержение режима, изгнание оккупантов», тогда как в группировке не хотят и не собираются «вставать у руля освобожденной страны». При этом, руководство группировки часто обвиняло другие фракции Большого Идлиба в предательстве идеалов «сирийской весны».

5 мая 2019 года ас-Салех возложил вину за сдачу городов на севере Хамы на фракции сирийской оппозиции, которые «отказываются считать Россию оккупантом» и «участвуют в конференциях». В конечном счете, «Джейш аль-Изза» потеряла города и позиции из-за того, что на фронте остались только члены группировки, тогда как остальные отряды их бросили.

Возможно, именно в неоднократном предательстве со стороны «собратьев по сирийской весне» и кроется одна из причин неприятия иностранных наемников и группировок, спонсируемых из-за рубежа. Например, в 2016 году во время боев за стратегически важный город Суран на севере провинции Хама подкрепления «Джейш аль-Изза» отправили только «Ахрар аш-Шам», «Фатх аш-Шам» и «Фейлак аш-Шам».

Из-за своих взглядов и влияния среди оппозиционеров, идеализирующих «сирийскую весну», на севере провинции Хама против «Джейш аль-Изза» неоднократно проводились информационные кампании и вбросы, пик которых пришелся на лето и осень 2019 года.

В марте 2015 года на Джамиля ас-Салеха было совершено покушение на дороге Хан Шейхун — Кяфр Сиджна: неизвестные обстреляли машину. Еще одна попытка была предпринята 26 октября 2015 года под Саракибом — его машина пострадала в результате заложенного на обочине фугаса. Следующее покушение было совершено 12 декабря 2018 года: неизвестные снова обстреляли автомобиль с ас-Салехом. Позже в «Джейш аль-Изза» назвали это «отчаянной попыткой режима поссорить фракции».

2019 год ознаменовался мощной информационной атакой и еще большим проседанием популярности «Джейш аль-Изза».

8 августа 2019 года в группировке опровергли слух о том, что командир «Джейш аль-Изза» Джамиль ас-Салех был арестован на турецком наблюдательном посту во время бегства с севера Хамы.

#جيش_العزة

كل مايروج عن قائد جيش العزة الرائد جميل الصالح

كذب ودجل

اللانظام يبث الادعايات والاشاعات

الرائد جميل على راس مقاتليه ومعهم في ريف حماه

واي تداول لمعلومات غير ذلك هي ترويج ل لانظام الاسد — المقدم سامر الصالح (@VXiVaMIBZBxO7qH) August 8, 2019

11 сентября 2019 года на личной странице Джамиля ас-Салеха в Twitter появилось фото фейкового аккаунта командира «Джейш аль-Изза». Ас-Салех заявил, что это — «дело рук Ирана и России», однако в этой версии часть подписчиков усомнилась, указав на то, что за дискредитацией группировки может стоять и «Хайят Тахрир аш-Шам»1.

Собственно, об этом косвенно свидетельствует и реакция Джамиля ас-Салеха на формирование сирийского Конституционного комитета и участие в переговорах с Россией, Турцией и Ираном ряда группировок так называемой «вооруженной сирийской оппозиции». 29 сентября 2019 года он назвал их руководителей и командиров «жабами» за то, что они сели за один стол переговоров с Россией и официальным Дамаском.

В августе 2019 года отряды «Джейш аль-Изза» отошли из провинции Хама, а уже в октябре свыше 500 человек вышли из состава «Джейш аль-Изза» и перешли в протурецкий «Национальный фронт освобождения» (араб. «Аль-Джабхат аль-Вотания лит-Тахрир»).

Вызвано это как финансовыми потерями и утратой ресурсов, так и растущими радикальными настроениями внутри группировки из-за симпатии руководства «Джейш аль-Изза» политике сирийской ветви международной террористической организации «Аль-Каида»1, группировке «Хурас ад-Дин».

Группировку тогда покинули капитаны Манав Маарати и Мустафа Маарати. «Джейш аль-Изза» осталась без сил спецназа, расчетов ПТРК и артиллерийских батарей — перебежчики пополнили ряды боевого крыла «Братьев-мусульман» в Сирии, группировки «Фейлак аш-Шам», организационно входящей в «Национальный фронт освобождения».

После того, как полевые командиры дезертировали, их обвинили в краже боеприпасов и хищениях из казны группировки.

المضحك أن مصطفى معراتي سرق الذخيرة والمصروف للمقاتلين وخاصة أيام صوران.

وشريكو ابن عمه مناف معراتي.

والمصيبة الأكبر الرائد جميل يعلم هذا الشي. — علاء الدين بن الشام (@alaaaddin373) December 14, 2019

Во время операции правительственных сил «Идлибский рассвет-2» в январе-феврале 2020 года группировка «Джейш аль-Изза» вернулась на фронт — на официальном аккаунте фракции в Twitter размещали плакаты с погибшими на юге Идлиба боевиками, а также отчитывались об успехах оперативного штаба «Явная победа» (рус. «Аль-Фатх аль-Мубин»), подчиненного «Хайят Тахрир аш-Шам».

#جيش_العزة

يزف لكم الشهيد أحمد ياسين مطلق

نال شرف الشهادة على جبهات ريف إدلب الجنوبي

2020_1_30#المكتب_الإعلامي_لجيش_العزة pic.twitter.com/JwVG43IrOh — جيش العزة (@alaza_army) January 30, 2020

الجمهورية العربية السورية

الجيش السوري الحر #جيش_العزة#الفتح_المبين

تحرير قرية فليفل وتلتها الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي

2020_3_1#المكتب_الإعلامي_لجيش_العزة pic.twitter.com/i6RLyltYby — جيش العزة (@alaza_army) March 1, 2020

После завершения активной фазы боевых действий в «Джейш аль-Изза» озаботились восстановлением численности и ежемесячно объявляют об очередных набора рекрутов в возрасте от 18 до 27 лет. Обучение проводится в лагере имени Абдула Басита ас-Сарута.

И это дает своды плоды: за полгода уже объявлено о трех полноценных выпусках курсов молодого пополнения, на которых были подготовлены экипажи танков и штурмовые группы «спецназа».

А в ноябре 2020 года снова появились «похоронки» с фронта: сперва 5, а затем 11 ноября в группировке объявили о смерти своих боевиков на юге Идлиба.

19 ноября было опубликовано первое с момента прекращения операции «Идлибский рассвет-2» заявление об обстреле позиций правительственных войск под предлогом «ответа на беспрестанные обстрелы мирного населения». Расчет ПЗРК «Джейш аль-Изза» отработал по позициям правительственных сил под населенным пунктом Кяфр Рума к западу от Маарет ан-Нуумана.

#جيش_العزة

سرية ال م/د

رداً على القصف المستمر لأهلنا المدنيين إستهداف مجموعة لمليشيات الإحتلال الروسي بصاروخ م/ د على محور كفروما

2020_11_19 #المكتب_الإعلامي_لجيش_العزة pic.twitter.com/dtmgb46ZGB — جيش العزة (@alaza_army) November 19, 2020

26 ноября активисты обнаружили местонахождение лагеря подготовки имени Абдула Басита ас-Сарута в двух километрах от турецкой границы и погранперехода Баб эль-Хава. Но удар по нему нанести невозможно.

25 ноября 2020 года на официальной странице формирования появилась информация о старте курсов подготовки под названием «Львята Ас-Сарута». Официальное заявление гласит, что это «набор в ряды группировки», — само командование «Джейш аль-Изза» признает, что новобранцы-подростки — это члены фракции.

Согласно распространяемому в соцсетях баннеру, стартующие 1 декабря курсы «Львята Ас-Сарута» проводятся в связи с «меняющейся обстановкой» и в целях «воспитания молодого поколения». Группировке нужны выносливые, здоровые телом и духом подростки от 14 до 16 лет, верные идеалам «сирийской революции».

Помимо решения задачи по подготовке идеологически верных новобранцев и воспитания следующего поколения «сынов сирийской революции», группировка обзавелась чрезвычайно удобным прикрытием на случай «агрессии со стороны режима». Фактически, руководство «Джейш аль-Изза» (а точнее, кураторы группировки из Катара) организует Дамаску цунгцванг (нем. «принуждение к ходу» либо «вилка» — шахматный прием).

В случае нанесения авиаудара по лагерю жертвами станут подростки, а мировая общественность ополчится на «агрессора, убивающего детей». Аналогично неприятная ситуация произойдет, когда вчерашних школьников в качестве «пушечного мяса» кинут под пули правительственных войск — крики о том, что «Россия и Сирия убивают детей», будут слышны со всех мировых трибун.

Но на факт воспитания «детей-солдат» в «освобожденном» Идлибе та же самая мировая общественность закрывает глаза. Получив идеальный — с точки зрения информационно-психологической войны — «живой щит» группировка «Джейш аль-Изза» продолжит готовить кадры для войны с Дамаском.

И все под красивым лозунгом: «Мы — сирийцы».

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