Спонсоры Навального Зимины могут быть связаны с криминалом

Алексей Навальный в дискуссии на площадке Европарламента 27 ноября вновь призвал политиков и чиновников Евросоюза избавить Европу от денег русских олигархов. Он заявил, что бизнесмены, близкие власти, не должны иметь возможность держать свои капиталы на территории ЕС и инвестировать в экономику европейских стран, так как это только укрепляет режим в России, и предложил ввести против них целевые санкции, а также инициировать расследования.

«И русские олигархи, не только старые, но и новые, я имею в виду — близкие власти олигархи, должны быть реальной целью санкций ЕC <…> Это подход, который будет только приветствоваться в российском обществе», — сказал он.

Навальный объяснил, что его команда неоднократно подавала ходатайства в международные инстанции по поводу «грязных русских денег», но их оставляли без внимания. Но теперь он ждет, что сотрудничество будет менее формальным и часть капиталов из ЕС получится выдавить с помощью точечных санкций.

Алексей Навальный уверен, что угрозы финансовому благосостоянию олигархов в Европе будут одобрены 99% населения России. Но далеко не всех миллиардеров он считает «ворами, обирающими граждан своей страны».

Самые известные из состоятельных спонсоров Навального — отец и сын Дмитрий и Борис Зимины. Раньше Навальный называл источником своих доходов юридическую деятельность, рассказывая, что зарабатывает ведением дел в международных судах. Однако позже признался, что должность юриста Бориса Зимина ему выдали практически только ради легитимного повода переводить ему деньги:

«Зимин очень хорошо понимает, что мне нужно на что-то жить, понимает, что политика — это основное мое место работы, приложения усилий. Он заключает со мной юридический контракт, я делаю действительно какую-то работу. Но это не то чтобы прямо полноценные отношения «клиент и заказчик», — рассказал он в интервью Юрию Дудю.

В чистоте капиталов Бориса и Дмитрия Зиминых Навальный никогда не сомневался, хотя любит рассказывать про криминальные страницы в биографии фигурантов своих расследований. Оппозиционная пресса в целом благожелательно относится к этому семейству. Создавшие «с нуля» первую компанию сотовой связи в России бизнесмены, поддерживающие фундаментальную науку через фонд «Династия» (признан иноагентом), предстают безупречными филантропами.

Но расследование RT указывает на другое: Сергей Дмитриевич Зимин, предполагаемый второй сын основателя «ВымпелКома», о котором никто в окружении бизнесменов не говорит публично, был лидером Коптевской ОПГ и бежал в Испанию от уголовного преследования в России.

Потерянная родня

Сергей Зимин не появляется в СМИ — Дмитрий Зимин предпочитает не афишировать и отрицать их родство. В 2006 году в ответ на прямой вопрос о втором сыне и его связях с Коптевской ОПГ, который бизнесмену задали на «Эхе Москвы», тот ответил, что все это «чепуха» и он не хотел бы распространяться о своих семейных делах. Сразу после этого в «Википедии» раздел о семье Зимина претерпел множество правок: там Сергея именовали сначала «однофамильцем» бизнесменов, а потом и вовсе удалили упоминание. Сейчас он упоминается с оговоркой «по ряду сообщений СМИ»:

Коптевская группировка в 1990-х насчитывала около 200 членов, они контролировали часть центра Москвы и «большие участки на севере и северо-западе Москвы, бизнес в подмосковных Железнодорожном, Лобне, Долгопрудном, районы Шереметьево-1 и Шереметьево-2», и Сергей Зимин по кличке Зема был ее главой, пишет RT.

По данным журналистов, Сергей Зимин — отставной офицер, ветеран Афганской войны, боксер 1962 года рождения. В 1996 году его объявляли в розыск в связи с делом о нападении на предпринимателя, в 1998 году эта фамилия фигурировала в деле об убийстве тушинского преступного авторитета.

В 1999 году был убит партнер Дмитрия Зимина, сооснователь «ВымпелКома» Константин Кузовой. К тому времени он уже покинул «ВымпелКом» из-за разногласий с Зиминым, но оставил за собой долю акций. Дмитрия Зимина гибель бывшего бизнес-партнера «потрясла», как он сам признавался в беседе с «Коммерсантом». В 2001 году тот оставил дела и вышел из бизнеса, начав заниматься благотворительностью.

Сергей Зимин же в 1999 году получил загранпаспорт и покинул страну. Предполагали, что поселился в Германии, а затем перебрался в Испанию, где осело много россиян, подозреваемых в связях с преступным миром. RT ссылается на источник в МВД, который сообщил о закрытии дела против Сергея Зимина в 2007 году, с тех пор никакой новой информации о нем не поступало. Ходили слухи и об убийстве Зимина в Испании — в частности, об этом писал в автобиографическом романе «Ликвидатор» бывший киллер Ореховской и Курганской ОПГ Алексей Шерстобитов, осужденный на 23 года колонии строгого режима.

О Сергее Зимине вспомнили в 2018 году, когда канал Mash сделал сюжет о некоем Романе Сергеевиче Зимине 1982 года рождения, обратившемся в правоохранительные органы с просьбой разыскать его отца. Упомянуто, что последний раз отец и сын виделись в Испании в 2000 году. В списке друзей Романа Зимина в Facebook есть Дмитрий Зимин, а на фотографии с празднования дня рождения Зимина-старшего от 30 мая 2018 года присутствует молодой человек, очень на Романа похожий, — на фото он стоит за спиной юбиляра.

О Романе Зимине известно то, что он боксер и входит в Лигу бокса — страница человека с такими данными есть на сайте Лиги.

Источник RT в МВД утверждает, что он был осужден за разбой и вооруженный грабеж на 11 лет тюремного заключения в 2008 году, освободился досрочно в 2015-м. По некоторым данным, он подавал прошение о погашении судимости в 2017 году, но ему в этом отказали.

Достоверно утверждать близкое родство Романа Зимина с Дмитрием и Борисом пока невозможно, как нельзя сделать определенных выводов о связях и деньгах Сергея Зимина, осевшего и, предположительно, погибшего в Испании. Но если эта информация вдруг заинтересует правоохранительные органы Испании, вряд ли Навальный сумеет доказать, что «грязные деньги» становятся чистыми, если частично идут на содержание оппозиционеров — европейский подход в таких вопросах универсален и не предполагает избирательной неприкосновенности.