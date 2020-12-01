Барецкого прогнали с «голубого огонька», потому что он «лысый и толстый»

На новогодних «голубых огоньках» их зрители могут увидеть только визуально приятных им людей — и это не удивительно, ведь отбирают их по шовинистическим и даже по «фашистским» критериям. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и шоумен Стас Барецкий.

Новый год наступает уже через месяц. Миллионы россиян прильнут к экранам, чтобы послушать речь президента РФ и бой кремлевских курантов. Сразу после этого по телеканалам начнется трансляция разнообразных «голубых огоньков», снятых за несколько недель до этого — то есть прямо сейчас, когда вы читаете этот текст, в одном из съемочных павильонов сидят и пьют шампанское звезды российской эстрады.

Оказаться среди них хотят многие популярные люди, также имеющие вес в шоу-бизнесе. В их числе автор книги «Брат 3» и режиссер одноименного фильма Стас Барецкий. Он подал заявку на участие новогоднем представлении в качестве зрителя (на голубых огоньках есть категория гостей, которые не выступают со своими хитами на сцене, а просто пьют спиртное и аплодируют остальным) и получил отказ с возмутительной формулировкой, основанной как раз на весе Барецкого — он оказался слишком большим для демонстрации на «голубых огоньках».

«Причем они сами меня сначала пригласили! — возмущен шоумен. — А потом заявили, что я, мол, слишком толстый и лысый, и поэтому не прохожу фейс-контроль. Они прислали мне свой внутренний документ, на котором основывались при принятии решения, и я просто офигел: это уже не просто дискриминация, а какой-то фашизм!»

Писатель по пунктам перечислил приведенные в бумаги критерии: согласно ей, на «голубые огоньки» не допускаются полные, короткостриженные или лысые мужчины в спортивных костюмах. Таким образом, убежден режиссер, организаторы новогодней программы «взяли пример с американцев», которые также стараются не пускать «неоднозначных» людей в кадр.

«Притом что менеджеры этих шоу публично отрицают национализм, на практике они реализуют самый настоящий фашизм! — заявил собеседник ФАН. — Обещаю, что, когда они будут снимать своих форматных звезд в павильонах, я организую рядом одиночный пикет, чтобы все узнали об этой диктатуре голубизны на «огоньках». Я даже готов к тому, что меня «свинтят» — ничего, посижу 15 суток, сидел уже».

Барецкий обратился к распорядителям новогодних шоу с заявлением, что он «не лысый, а всего лишь бритоголовый» — а потому они без опаски могут звать его участвовать в программах.

«Я реально обиделся — они забраковали меня из-за моей внешности, — сказал писатель. — Причем до этого активно звали : «да-да-да, вы будете сидеть у нас за столиком с известными артистами, мы вас покажем». Уже обрадовался так, думаю, здорово, — а потом они заявляют, что я слишком жирный для них — и, вообще, шел бы я вон. Я просто в осадок после этого выпал».

Собеседник ФАН всерьез задумался над тем, как ему поступить. Безропотно сносить хамство телеканалов он не намерен — и планирует либо подать иск в суд, либо устроить акцию прямого действия, которая привлекла бы внимание общественности к проблеме дискриминации «толстых и лысых» на телевидении.