Юшков назвал неопровержимое доказательство рестарта СП-2

Москва, 1 декабря. Для российского проекта газопровода «Северный поток — 2» появился свет в конце туннеля. Своей точкой зрения на этот счет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков поделился в беседе с ФБА «Экономика сегодня». Он рассказал о неожиданном доказательстве возобновления работ по «Северному потоку — 2».

Оператор СП-2 анонсировал возобновление работ над трубопроводом. Государственное управление водных путей и судоходства в Штральзунде опубликовало извещение для мореплавателей, которое сигнализирует о рестарте работ в период с 5 по 31 декабря. Именно этот документ стал первым официальным и не несущим гипотетический характер. Игорь Юшков прокомментировал эту новость. С его точки зрения, извещение является, действительно, неожиданным, так как «ранее не поступало никакой информации о возобновлении строительства «Северного потока — 2».

«Перед нами сигнал, что данный проект будет возобновлен», — уверен аналитик.

Он также объяснил, от каких факторов зависит возобновление работ. На это влияют многие условия, в том числе и погодные — в шторм трубы укладывать невозможно.

Трубоукладчик «Академик Черский», который должен продолжить строительство «Северного потока — 2», летом прибыл с Дальнего Востока в немецкий порт Мукран, где его модернизировали и подготовили к проведению работ. Как пояснил Игорь Юшков, «Академик Черский» работал на Сахалине, там укладывался газопровод меньшей мощности».

«По всей видимости на корабль было установлено новое оборудование, после чего он ушел в Калининград. <...> Не понятно, успела ли норвежская компания, ограничившая недавно участие в «Северном потоке — 2», сертифицировать «Академик Черский». Санкционное руководство появилось на сайте Госдепа США только 20 ноября», — констатировал он.

Продолжение строительства газопровода без сертификации корабля может привести к негативным последствиям, а найти в кратчайшие сроки альтернативу будет сложно, пояснил аналитик. Он также объяснил истинный смысл американских санкций против проекта. Они, с точки зрения Юшкова, носят прагматичный характер, их главная задача — вставлять палки в колеса СП-2.

Недавно появились новые подробности относительно санкционного пакета США. Издание Wall Street Journal ранее сообщило, что украинская сторона принимала участие в его разработке. Юшков уверен, что представители Украины в этой санкционной истории могут выступать только в роли консультантов.

«Россия так запирается на транзите через Украину. Без «Северного потока — 2» наша страна может исполнить экспортные обязательства только с помощью украинской газотранспортной системы», — объяснил собеседник издания.

Он также обратил особое внимание на то, что Вашингтон в любом случае принял бы санкции, и Киев в этом вопросе не играет большой роли. Ранее Юшков объяснил, какие потери грозят Украине в случае успеха «Северного потока — 2».