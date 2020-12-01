Экс-депутат Рады предрек большую войну на Закарпатье и развал Украины

Из-за неправильных действий Киева по отношению к венграм может вспыхнуть очередной гражданский конфликт в Закарпатье, который приведет к развалу Украины. Таким мнением с ФАН поделился украинский политик, бывший нардеп Верховной рады Алексей Журавко.

Венгрия давно положила глаз на территорию Закарпатской области. Будапешт объясняет это тем, что в регионе проживает большое количество этнических венгров, поэтому начал выдавать им свои паспорта. Кроме того, в самой стране довольно много сторонников восстановления «Великой Венгрии» в границах до 1920 года.

Такая политика вызвала ответную реакцию со стороны Киева, и в 2017 году был принят закон «Об образовании», запретивший преподавание и использование языков нацменьшинствами. В ответ Венгрия, как полноправный член НАТО и ЕС, препятствовала евроатлантической интеграции Украины, в том числе блокируя заседания комиссии Украина — НАТО уровнем выше послов государств.

С тех пор политическое противостояние между Украиной и Венгрией только возрастало, а вместе с ним Киев начал играть мускулами — Банковая рассматривала вопрос о расквартировании в регионе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и Национальной гвардии, чтобы хоть как-то охладить пыл венгерских общин в Закарпатье.

Однако накануне ситуация вновь накалилась. В Закарпатье новоизбранные депутаты Сюртовской объединенной территориальной общины проигнорировали государственный гимн Украины. Вместо него на заседании после принесения присяги они исполнили гимн Венгрии. На кадрах видно, что все депутаты хорошо знают слова венгерского гимна и в один голос исполняют композицию.

Позже представители запрещенной в России ультрарадикальной организации «Правый сектор»1 опубликовали видеозапись, в которой выступили с угрозами в адрес сторонников идеи автономии Закарпатья и более тесной интеграции с Венгрией. Видео было записано на въезде в закарпатский город Береговое, где радикал в балаклаве, прикрывающей лицо, угрожает расправой всем жителям региона, которые отстаивают свои интересы.

«Мы знаем каждого, кто получил венгерский паспорт или получает гранты. Помните, мы придем к вам, мы повсюду. Мы знаем, где вы живете, где работаете и, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и мечтами об автономии, иначе мы придем за вами и вашими детьми», — заявил националист.

В это же время СБУ провела масштабный рейд по объектам и учреждениям, связанным с председателем Партии венгров Украины (КМКС) Ласло Брензовичем. Обыски прошли в офисах организации в Ужгороде, в офисе благотворительного фонда Эгана Эде, в здании венгерского института в Береговом и в доме Брензовича. В СБУ пояснили, что лидеры венгерских общин Закарпатья подозреваются в государственной измене и подрывной деятельности в интересах Венгрии. При обысках были обнаружены печатные материалы, «которые популяризируют так называемую «Большую Венгрию» и создание этнической автономии в Закарпатье».

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к бывшему народному депутату Верховной рады Алексею Журавко с просьбой прокомментировать вспыхнувший в Закарпатской области конфликт. По его словам, в обострении ситуации виновны киевские власти.

«Такое негативное отношение со стороны Украины к дружественной Венгрии может привести к тяжелым последствиям., поскольку Киев ущемляет права венгров, проживающих в Закарпатской области. Все прекрасно понимают, что у Венгрии есть свои интересы в Закарпатье. В регионе работают венгерские общественные организации, жители Закарпатья постоянно ездят к своим родственникам в Венгрию. Кроме того, большое количество жителей Закарпатской области имеют венгерские паспорта. Но киевские власти ведут по отношению к ним негативную политику, вместо того, чтобы находить компромиссы. Украина продолжает выкручивать руки людям, которые хотят разговаривать и учиться на венгерском языке», — считает политик.

Журавко заявил, что если Киев не изменит свое отношение к венграм, то рискует вслед за Донбассом потерять и западную Украину.

«Уже давно предупреждали, что из-за такого отношения Киева к венграм на территории Закарпатской области может вспыхнуть военный конфликт. Да, Украина может потерять западные регионы, как в свое время потеряла Донбасс. Ранее венгры проявляли более осторожные сепаратистские настроения, а сегодня этот процесс идет полным ходом. Я думаю, что на жителей Закарпатской Украины сотрудники СБУ сегодня натравили радикалов. Как правило, такого рода действия приводят к столкновениям. Из-за этого вспыхнет конфликт, как в Донбассе. Даже если у украинских спецслужб получиться временно заставить замолчать жителей Закарпатья, как это произошло в Одессе после 2 мая 2014 года, то это будет лишь временная мера», — уверяет политик.

Помимо этого, как рассказал Журавко, все идет к тому, что от Украины и дальше будут отделяться регионы. Это в конечном итоге приведет к полному развалу страны.

«Ситуация напоминает увядавший цветок, от которого отпадают лепестки. Украина сегодня распадается. Вместо того, чтобы прекратить войну в Донбассе и выполнить Минские соглашения, киевские власти разжигают еще один военный конфликт. На Западной Украине проживают не слепые люди. Они прекрасно видят, что происходит в стране — цены растут, экономика рушится, а их сыновей отправляют в Донбасс, откуда потом приходят гробы. И на этом фоне мы получаем раскол и отторжение от Украины», — резюмировал Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Будапешт намерен пожаловаться в НАТО из-за угнетения венгров на Украине.

1 Организация запрещена на территории РФ.