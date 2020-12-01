В разные периоды жизни все мы так или иначе сталкиваемся с необходимостью выступать перед аудиторией — начиная от декламирования стихов на утреннике в детском саду или ответов у школьной доски и заканчивая презентацией новаторского бизнес-проекта потенциальным партнерам и инвесторам. Что и говорить о топ-менеджерах, торговых представителях, адвокатах, артистах, тележурналистах и представителях других профессий, для которых публичные выступления входят в круг постоянных обязанностей.

Однако в такие моменты бывает нелегко собраться с мыслями и продемонстрировать полную уверенность перед публикой. Виной тому страх — злой волшебник, способный в одночасье превратить триумфальный выход оратора на «подмостки» в абсолютно жалкое зрелище.

Сегодня мы подробно поговорим об этом распространенном деструктивном явлении. Рассмотрим ключевые особенности страха публичных выступлений и найдем пути для его преодоления вместе с толковым психологом Евгенией Шрамченко. Толковый в данном случае — это не только потому, что опытный и квалифицированный, но и потому что может простым и доступным языком растолковать своим клиентам алгоритм решения любых проблем.

Откуда берется фобия?

«Моя работа предполагает частые публичные выступления, — начинает свой рассказ Евгения Шрамченко. — Я взаимодействую с людьми разных возрастов и профессий, провожу лекции для молодых девушек и серьезных мужчин в строгих костюмах. И, что самое главное, уже давно практически не испытываю волнения. Однако так было далеко не всегда…»

Страх выступлений перед публикой, который, кстати, правильно называется глоссофобия, в той или иной степени присутствует у 95% людей. Вы можете не поверить, но даже известные ораторы и медийные личности не понаслышке знают, что такое мокрые ладошки, пересохшее горло и трясущиеся коленки. Основная причина этого страха — ощущение неизвестности. Мы боимся всего того, что не можем контролировать. Вот почему многие опасаются, к примеру, летать на самолете — ведь ты не можешь проконтролировать движение воздушного судна и приходится лишь надеяться на лучшее.

Есть еще целый ряд распространенных причин, провоцирующих страх перед публичными выступлениями:

неудачный опыт выступлений в прошлом, детские психологические травмы;

низкая самооценка;

стрессы, депрессии в текущий момент;

недостаток опыта и знаний по теме выступления.

Виды страха публичных выступлений

Эффективность методом преодоления фобии напрямую зависит от правильного определения ее разновидностей. Так, ощущение страха перед слушателями и аудиторией получило название пейрафобия. Волнение и тревога перед устной речью — это так называемая вейрофобия. Есть и еще одна популярная разновидность страха публичного выступления — лалофобия. Это боязнь того, что во время выступления у оратора возникнут проблемы с дикцией, заикание и т. д. Данный вид фобии характерен даже для профессиональных дикторов и ведущих.

«Безусловно, в подавляющем большинстве случаев страх публичных выступлений имеет психологические корни, то есть связан с одной из названных выше причин, — говорит Евгения Шрамченко. — Однако бывают случаи, когда он возникает, например, вследствие черепно-мозговых травм или как проявление невротических заболеваний. В этом случае решить проблему можно только с помощью квалифицированного врача».

Как побороть страх выступлений: советы экспертов

С глоссофобией, если она действительно принимает серьезные масштабы и доставляет неудобства, лучше всего бороться с помощью профессионального психолога. Ведь часто такая проблема мешает продвижению по карьерной лестнице и делает жизнь человека, которому приходится выступать на публике, просто невыносимой.

Если публичные выступления — редкое явление, то можно попробовать справиться с проблемой самостоятельно. Вот несколько универсальных советов, которые реально работают:

Чаще вспоминайте позитивный опыт. Наверняка у вас уже были выступления, которые если не произвели фурор, то были максимально позитивно приняты публикой. Подойдут даже школьные доклады. Если публичное выступление предстоит впервые — полезно придумать и просмотреть в своем воображении во всех подробностях фильм, в котором главным героем являетесь вы — успешный оратор, произносящий блестящую речь. Зал искренне восхищен, очарован и одаривает вас бурными аплодисментами. Посвящайте достаточно много времени подготовке к предстоящему выходу на публику. У вас должен быть четкий план выступления, продуманный до мелочей. Следует уделить внимание и технической части: работе микрофона, вспомогательным материалам (плакаты, карточки, флипчарт и т. д). Прекрасно, если вы являетесь настоящим экспертом в том, что касается темы выступления. В этом случае никакой вопрос из зала не сможет застать вас врасплох. Но в любом случае — лучше всего заранее продумать универсальный ответ на вопросы, в которых вы «плаваете». Не забудьте хорошо отдохнуть перед выступлением. Попробуйте практики расслабления, простые медитации. А вот зубрежка ночью перед «днем икс» не работает — эффект будет противоположный ожидаемому.

Некоторые техники и способы преодоления страха публичного выступления

Помимо универсальных советов экспертов, Евгения Шрамченко предлагает читателям ФАН несколько эффективных техник борьбы со страхом выступлений.

Техника «Создание ситуации неуспеха»

Вам нужно представить исход ситуации, когда у вас случилось неудачное выступление. Микрофон перестал работать, слушатели зевают и постепенно расходятся, речь, отрепетированная накануне, вылетела из головы… И каким же будет исход мероприятия? Произойдет ли что-то страшное? Точно нет. Скорее всего, в следующий раз вы просто постараетесь получше подготовиться, проверить аппаратуру или сделать выступление более эмоциональным и интересным. Принятие такого исхода, «прокручивание» его в голове в деталях покажет вам, что бояться нечего.

Техника «Лояльная аудитория»

Частая причина страха — боязнь того, что слушатели не примут выступление, будут настроены критически или вовсе не станут вас слушать. Поэтому перед выступлением представьте, что аудитория — это ваши преданные поклонники, которые не пропускают ни одного вашего выступления. Или же зал, полный маленьких детей, которые в предвкушении ждут тебя. Вот увидите — страх как рукой снимет.

Техника «Ровное дыхание»

Метод, который эффективен в любой стрессовой ситуации, — «настройка» дыхания. При страхе организм ускоряет дыхание, как будто готовится бежать. Наша цель — сделать его медленным и ровным. Постарайтесь, чтобы ваш выдох был в два раза длиннее вдоха. Достаточно контролировать дыхание в течение двух-трех минут — и страх начнет отступать.

Может ли страх публичных выступлений исчезнуть сам по себе?

Иногда с возрастом (а точнее — с опытом) страх выступлений действительно может исчезнуть сам по себе. В этом нет никакого волшебства — просто с каждым новым выступлением вы становитесь увереннее в себе, улучшаются навыки ораторского мастерства. Кроме того, тема, с которой вам приходится выступать, становится все более понятной, изученной и «родной».

Напоследок Евгения Шрамченко поделилась еще одним действенным советом — записаться на курсы ораторского или актерского мастерства. Именно здесь вы сможете практиковать навыки устной речи, определить свои основные ошибки и проработать их.