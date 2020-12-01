Аналитик объяснил, какие потери грозят Украине в случае успеха СП-2

Москва, 1 декабря. Успешная реализация российского проекта газопровода «Северный поток — 2» приведет Украину к серьезным потерям. Своим мнением на этот счет поделился эксперт Финансового университета при Правительстве России, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он в беседе с корреспондентом издания Nation News объяснил, какие потери грозят Украине в случае успеха СП-2.

Ранее Wall Street Journal сообщил, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Речь идет о советнике председателя правления «Нафтогаза» Украины Вадиме Гламаздине и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко, которые на протяжении четырех лет закулисно работали в Вашингтоне, пытаясь помешать реализации российского проекта.

С точки зрения Юшкова, представители Украины могли принимать участие в обсуждении санкций США против СП-2, но исключительно как консультанты. Эксперт обратил внимание на то, что их инициатором была все-таки американская сторона.

«Думаю, что какие-то представители «Нафтогаза Украины» и других структур могли принимать участие в обсуждении санкционных пакетов против «Северного потока — 2», но хочу подчеркнуть: санкции принимаются не из-за Украины, и это не инициатива представителей Киева. Санкции были бы введены и без них. Если бы США не хотели вводить санкции, то мнение Украины никто бы во внимание не брал», — подчеркнул Юшков.

Эксперт назвал два мотива для введения санкций против СП-2. По его словам, Вашингтон таким образом намеревается наказать РФ за самостоятельную внешнюю политику, а также выиграть войну за газовый рынок на территории Европы. Игорь Юшков пояснил, что если будет дефицит газа, то цены на него поднимутся, и США смогут продавать свой СПГ.

Особое внимание аналитик Фонда национальной энергетической безопасности обратил на мотив Украины в этом вопросе. «Северный поток — 2» является последним элементом системы, которая позволит Москве выбирать маршрут доставки газа в Европу, заметил Игорь Юшков.

«Пока мы не можем этого делать, и Украина является безальтернативным транзитером. Если не качать газ через Украину, РФ просто не сможет поставить объемы, на которые подписаны контракты с европейскими партнерами», — отметил аналитик.

Он напомнил, что Украина просто так получает миллиарды долларов в год за транзит газа по системе, построенной еще во времена СССР. Как заявил Игорь Юшков, «сегодня «Нафтогаз» выступает в качестве такого рэкетира, который сам газ не качает, поскольку газотранспортная система ему не принадлежит, но, выступая агентом, участвует в дележе прибыли».

«Нафтогазу» есть, что терять, поэтому его представители тоже участвовали в лоббистских структурах как консультанты», — констатировал собеседник издания.

Журналисты американского издания Bloomberg ранее заявили, что «Газпрому» необходимо решить несколько проблем, чтобы достроить «Северный поток — 2». Они предположили, что все-таки Россия сможет обойти последние американские санкции и в конце концов завершить строительство газопровода.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Они пройдут через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии и других стран. Длина магистрали — 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.