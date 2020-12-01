Погибший на производстве пензенец недавно вышел на пенсию

Пенза, 1 декабря. Скончавшийся на «Пензтяжпромарматуре» 62-летний пензенец незадолго до гибели вышел на пенсию. Об этом корреспонденту ФАН сообщил работник этого же предприятия — очевидец трагедии.

Собеседник также отметил, что истинную причину происшествия установить сложно, так как на заводе очень строго следят за соблюдением техники безопасности.

«На таком предприятии присутствовать — это немалый риск. Не знаешь точно, когда что-нибудь произойдет. Предприятие всегда проводит инструктаж по технике безопасности, здесь трудно сказать, из-за каких факторов это произошло. Я когда шел по территории завода, стояли машины полиции и следственного комитета. А ведь год назад он на пенсию ушел», — рассказал ФАН работник.

Трагедия произошла 1 декабря 2020 года на «Пензтяжпромарматуре». Известно, что 62-летний слесарь проводил испытание оборудования в четвертом сборочно-испытательном цехе. По неизвестным причинам фланец, весом в 250 килограммов, сорвался с установки и придавил мужчину. Рабочий скончался на месте от полученных травм. Официальных данных о происшествии пока нет.