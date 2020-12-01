Пензенцы усомнились в достоверности данных местного оперштаба

Пенза, 1 декабря. Жители города Пензы все меньше доверяют официальной статистике по количеству ежедневно заболевающих коронавирусом граждан. Сомнения в достоверности данных возникают, как правило, по причине подозрительной аналогичности цифр, предоставляемых оперативным штабом Пензенской области.

Так, например, по данным оперштаба, каждый день на протяжении ноября в регионе заболевали, в среднем, от 160 до 170 человек вне зависимости от дня недели, количества проведенных в день мероприятий, выходных, и так далее. Так называемое плато не обошло стороной и пензенских скептиков, которые отказываются верить в предоставленные данные.

«А вы тоже наблюдаете этот цирк, как по Пензенской области число заболевших коронавирусом каждый день 162, 163, 164, 165, и так далее? Конечно, радует, что у нас плато, что койко-мест полно, медицина на высшем уровне, но не получается так как весной, 40 тестов в день и тоже плато. Ну просто до смешного видеть эти цифры каждый день и видеть, как все боятся реальных цифр, и что прилетит опять из Москвы», — написал житель Пензенской области в соцсети.

Однако пензенский Роспотребнадзор данной точки зрения не разделил. Как стало известно ФАН, пензенский оперштаб не преследует цели обмануть население, предоставляя ложную информацию для имитации плато или отчета перед Москвой.

«В задачи оперативного штаба по новой коронавирусной инфекции COVID-2019, который возглавляет губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев, ни в коем случае не входит сокрытие или искажение информации. Каждый государственный уполномоченный орган несет ответственность за предоставление достоверной информации», — рассказал официальный представитель Роспотребнадзора.

Впервые о плато в ситуации с коронавирусной инфекцией 6 ноября 2020 года заявил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, который в интервью телеканалу «Россия 24. Пенза» назвал ситуацию стабильной и контролируемой.

1 декабря этого же года глава города Заречного Пензенской области Олег Климанов поставил под сомнение слова Никишина, заявив о росте числа ежедневно заболевающих горожан.