Губернатора Пензенской области раскритиковали за отсутствие маски в ходе совещания

Пенза, 1 декабря. Жители Пензенской области недовольны отказом губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева от медицинской маски в ходе совещания с членами правительства, которое транслировалось в прямом эфире.

По мнению горожан, подобное игнорирование мер безопасности человеком, недавно переболевшим COVID-19, является просто недопустимым.

«Нас штрафуют за эти дурацкие маски, каким-то режимом повышенной готовности тычут, а инициатор всего этого спокойно снимает маску в общественном месте и свои же предписания не соблюдает. Несправедливо», — прокомментировал новость пензенец.

«А почему губернатор, который болел короной, без маски и его не привлекают к ответственности? Как допустили такое?» — возмутился один из комментаторов.

Примечательно, что в самом начале трансляции губернатор сидел в маске, но через несколько секунд он снял ее с лица, начав совещание уже с нарушениями режима повышенной готовности. Однако в правительстве заверили, что никакой опасности Иван Белозерцев более не представляет, так как он давно вылечился от коронавируса.

«Разделяем ваше беспокойство, но губернатор уже переболел новой коронавирусной инфекцией, а все присутствующие в зале, в том числе и представители СМИ, соблюдали масочный режим и социальную дистанцию», — ответил на жалобы горожан официальный представитель правительства Пензенской области.

Напомним, что режим повышенной готовности, продленный в Пензенской области до 10 декабря, обязывает жителей региона использовать в общественных местах медицинские маски вне зависимости от того, болеют они или нет.

Как сообщал ранее ФАН, Иван Белозерцев объявил о положительном результате теста по определению COVID-19 4 ноября 2020 года. Ровно через две недели, 18 ноября 2020 года, губернатор поделился новостью о полном излечении от инфекции.