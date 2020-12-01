Зубная боль считается одной из самых нестерпимых. Она мучает людей и днем и ночью, не давая возможности сконцентрироваться, нормально поработать или уснуть ночью. Здесь существует несколько причин, из-за которых у пациентов болит зуб, и одна из них — периодонтит. Слово короткое, а ситуация страшная, ведь ведет она к сильному воспалению и потере зуба. Поэтому мы решили подробно разузнать, что же это за болезнь, почему она возникает и как ее лечить. Об этом нам рассказала доктор стоматолог-терапевт одной из московских стоматологий Елена Бобкова.

Что это такое?

Как нам объяснила доктор, периодонт представляет собой соединительную ткань, которая находится между зубом и самой костью. Именно благодаря ему наши зубы держатся в челюсти. Однако это еще не все. Давно ли вы задумывались о силе своего укуса? Так вот — мы узнали, что давление, которое создает наша челюсть, приравнивается почти к 80 килограммам, а значит нашим зубам нужна хоть какая-то «амортизация». И тут мы снова вспоминаем периодонт — именно он помогает смягчить этот «жевательный натиск» и сохранить здоровье зубов.

Однако по ряду причин может возникнуть неприятная ситуация, имя которой периодонтит. Как пояснила доктор Бобкова, так называют воспалительное поражение связочного аппарата (периодонта зуба).

Виды периодонтита

Существует несколько разновидностей периодонтита, которые возникают по совершенно разным причинам. Доктор рассказала подробно о каждом из них. Начнем с того, что периодонтит бывает двух видов:

острый периодонтит — воспаление, которое развивается стремительно. При нем зуб быстро темнеет, наблюдается его подвижность, возникает острая боль, щека воспаляется, а в прилегающих тканях наблюдается сильный отек;

— воспаление, которое развивается стремительно. При нем зуб быстро темнеет, наблюдается его подвижность, возникает острая боль, щека воспаляется, а в прилегающих тканях наблюдается сильный отек; хронический периодонтит — развивается очень медленно и порой не беспокоит пациента какими-либо симптомами. Однако как только происходит обострение, пациента начинает мучить острая боль. Стоит отметить, что этот вид периодонтита свидетельствует о запущенности заболевания и требует срочного лечения, ведь он влияет не только на состояние зубов, но и на весь организм в целом.

Кроме того, хронический периодонтит делится на несколько категорий:

фиброзный — можно назвать начальной стадией. Диагностируется он после того, как пациенту делают снимок и обнаруживают на нем деформацию или расширение периодонтальной щели. При этом разрушения костной ткани еще не происходит;

— можно назвать начальной стадией. Диагностируется он после того, как пациенту делают снимок и обнаруживают на нем деформацию или расширение периодонтальной щели. При этом разрушения костной ткани еще не происходит; гранулирующий — провоцирует возникновение чувства тяжести, распирания в области больного зуба, возникает болезненность при накусывании. Порой около зуба образуется свищ, из которого выделяется гной. На снимках уже наблюдается разрежение костной ткани с нечеткими контурами;

— провоцирует возникновение чувства тяжести, распирания в области больного зуба, возникает болезненность при накусывании. Порой около зуба образуется свищ, из которого выделяется гной. На снимках уже наблюдается разрежение костной ткани с нечеткими контурами; гранулематозный — это хроническая форма воспаления верхушечного периодонтита. Порой она себя никак не проявляет, за исключением периодов обострения, которые могут возникнуть от переохлаждения, каких-то инфекционных или вирусных заболеваний. Так же, как и гранулирующий, может давать свищевой ход. В это же время на рентгеновских снимках наблюдаются довольно большие и округлые разрежения костной ткани. В диаметре они могут достигать пяти миллиметров.

Также периодонтит может возникнуть и по другим причинам:

инфекционный периодонтит — образуется в том случае, если в периодонт попадают опасные микроорганизмы. Стоит отметить, что инфекция может дойти до него как от коронковой части зуба из-за недолеченного кариеса или пульпита, так и от самих корней зубов;

— образуется в том случае, если в периодонт попадают опасные микроорганизмы. Стоит отметить, что инфекция может дойти до него как от коронковой части зуба из-за недолеченного кариеса или пульпита, так и от самих корней зубов; токсический или медикаментозный — возникает из-за пагубного воздействия токсичных веществ на периодонт. Это может случиться из-за попадания пломбировочных материалов или других химических компонентов;

— возникает из-за пагубного воздействия токсичных веществ на периодонт. Это может случиться из-за попадания пломбировочных материалов или других химических компонентов; травматический — как отметила доктор Бобкова, появление этого вида периодонтита провоцируют два фактора:

одно случайное воздействие — сюда можно отнести сильный удар или резкое накусывание твердого предмета; вредные привычки — из-за них нарастание воспалительного процесса происходит на протяжении длительного времени. В основном такое происходит из-за постоянного воздействия на один и тот же зуб (перекусывание ниток, курение с мундштуком).

Оказывается, периодонтит может развиться и у детей. Основной причиной в их случае являются травмы, поскольку дети очень подвижны и часто падают, ударяются, дерутся и играют. Одно попадание мячом в область челюсти может обернуться болью и потерей зуба. Поэтому важно быстро распознать заболевание и начать эффективное лечение.

Лечение периодонтита

Во время беседы с врачом мы узнали, что на данный момент существует два метода лечения периодонтита:

хирургический — полное удаление зуба, к которому врач прибегает в том случае, если вылечить его не удалось. Также этот метод подразумевает резекцию верхушки корня зуба (удаление гранулемы вместе с кусочком корня);

— полное удаление зуба, к которому врач прибегает в том случае, если вылечить его не удалось. Также этот метод подразумевает резекцию верхушки корня зуба (удаление гранулемы вместе с кусочком корня); консервативный — пациенту делают анестезию, рассверливают зуб и убирают старую пломбу. В том случае, если зуб уже лечили ранее, врач проводит распломбировку каналов. Если же зуб не подвергался лечению, то каналы очищают от остатков разложившейся пульпы, расширяют их, эндодонтическими инструментами счищают со стенок инфицированный дентин, все промывают и помещают в канал антисептический препарат. Затем зуб закрывается временной пломбой на два-три дня. Во время второго посещения врач удаляет временную пломбу, вновь прочищает каналы и закладывает в них лекарственные препараты, которые в дальнейшем будут способствовать удалению образовавшейся гранулемы.

«Такое лечение может длиться два-три месяца, — заметила собеседница ФАН. — Пациент приходит, мы постоянно меняем это лекарство и держим все под рентген-контролем. И когда мы видим, что состояние из гранулематозного периодонтита перешло хотя бы в фиброзную стадию, то канал уже можно закрыть постоянным пломбировочным материалом».

Доктор отметила, что в том случае, когда пациент приходит в клинику с отеком и болью при накусывании, врач может назначить антибактериальную и противовоспалительную терапию. Для улучшения состояния пациентам нужно строго придерживаться рекомендаций врача и принимать препараты, прописанные в рецепте.

От чего зависит хороший результат лечения

В том случае, если зуб можно спасти, много зависит от действий доктора. Поэтому старайтесь обращаться в проверенные клиники, где работают высококвалифицированные врачи. Мы выяснили, от чего зависит качественное повторное лечение зуба при периодонтите:

внимательное изучение истории болезни пациента и качественный анализ его жалоб;

проверка жизнеспособности пульпы пораженного зуба, проверка состояния зуба и десны при помощи постукиваний (перкуссии) и прощупывания зон воспаления (пальпации), определение подвижности зуба, оценка состояния всей волости рта;

процедура изучения полученных рентген-снимков пораженного зуба;

правильная постановка диагноза, которая подтверждается симптомами, наблюдающимися у пациента;

четкое разъяснение пациенту всех необходимых предстоящих процедур. Врач должен предупредить, что существуют некоторые риски, и психологически подготовить пациента к лечению и получить его полное согласие на проведение лечения;

доктор также должен объяснить больному, что порой повторное эндодонтическое лечение приводит к непредсказуемым результатам. Вероятность успешного лечения в этом случае зависит не только от умений врача, но и от общей клинической картины и образа жизни пациента. Это нужно объяснить больному и предупредить, что возможно ему понадобится помощь хирурга.

Не стоит забывать, что во многом результат лечения зависит и от того, когда пациент обратился к врачу. Иногда в очень запущенных стадиях пациентам могут помочь только хирурги. В других случаях за «жизнь зуба» еще может побороться доктор-терапевт.

При выборе клиники всегда акцентируйте внимание на отзывах и рейтинге медучреждения. Также стоматолога вам могут порекомендовать друзья или коллеги, которые уже сталкивались с подобной проблемой.

Главное — не бояться лечения и не затягивать его. Ведь ожидание может стоить вам не только огромных сумм, потраченных на лечение безнадежного зуба, но красоты улыбки. Так что в случае обнаружения неприятных симптомов, о которых мы говорили ранее, поспешите обратиться к врачу.