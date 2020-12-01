Преподавателей вуза Пензы возмутило решение провести медосмотр в условиях пандемии

Пенза, 1 декабря. Преподаватели и студенты Пензенского государственного университета недовольны проведением планового медицинского осмотра в условиях пандемии и дистанционного обучения. Об этом говорит большое количество гневных постов в местных группах соцсети «ВКонтакте», авторы которых не видят смысла в необходимости медосмотра.

Так, например, в группе «Народный контроль | Жалобы Пенза» один из студентов ПГУ выразил негодование от новости о предстоящем медосмотре, так как в настоящий момент большая часть обучающихся и преподавателей ведут учебную деятельность из дома.

«Недавно мы, студенты, получили информацию об обязательном прохождении медосмотра. Обосновали тем, что необходимо для допуска к сессии. У меня вопрос. Каким образом это связано? Сессия будет проходить в дистанционном формате. Зато во время медосмотра заразится куча студентов и преподавателей, потому что очереди там просто невероятные! Более того, многие студенты сейчас находятся в других городах, и далеко не у каждого есть возможность приехать на один день, просто чтобы сдать медосмотр!» — написал автор поста.

Не понимают смысла медосмотра в условиях непростой эпидобстановки и преподаватели вуза, на возмущения которых руководство ПГУ даже пригрозило отстранением от работы.

«Ребята, медосмотр пройти нужно. В противном случае, вас не допускают до сдачи сессии. Здесь я вас понимаю и разделяю ваши мысли и чувства, так как нам тоже прислали распоряжение и мы тоже будем проходить медосмотр, только в другой день. Возмущения преподавателей проигнорировали и жестко ответили, что иначе мы не будем работать», — заявил один из преподавателей, обращаясь к студентам курируемой группы в личной переписке.

В интервью корреспонденту ФАН представитель пресс-службы ПГУ ответил на вопросы, касающиеся необходимости проведения медицинского осмотра. По словам собеседника, все происходит в рамках закона, и отмены медосмотра из-за пандемии коронавирусной инфекции не предвидится.

«Медицинский осмотр — это не прихоть ВУЗа. Все это регламентировано федеральными нормативными актами, трудовым кодексом, если это касается сотрудников. Если говорить о медицинском осмотре студентов, то они обязаны проходить его ежегодно. Это связано с определением группы здоровья, ведь они занимаются физической культурой», — поделилась с ФАН пресс-служба.

Однако некоторые изменения в процедуру все-таки внесли. Студентам, находящимся на дистанционном обучении в отдаленных районах Пензенской области, разрешили пройти медосмотр позже, когда университет продолжит нормальный режим работы в очном формате.

«Студенты оповещены, что если они находятся на дистанционном обучении или уехали к себе домой в область, смысла и необходимости приезжать специально на медицинский осмотр нет. Все это доведено до студентов. Они смогут пройти медицинский осмотр позже, в резервные дни, когда установится очный график обучения», — добавил представитель пресс-службы.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, зампред по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что медучреждения Пензенской области заполнены пациентами с COVID-19 более чем на 90%. Однако пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина заверила горожан, что в больницах города есть резервные корпуса для больных ковидом.