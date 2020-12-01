Почему новый проект европейской армии выгоден ЕС

Социал-демократическая партия Германии представила новую концепцию создания европейской армии. Почему она выгодна для Европы — рассказывает автор Telegram-канала «Брюссельский стукач».

Парламентская фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) предложила новую концепцию создания европейских вооруженных сил, не входящих в структуру НАТО и, следовательно, неподконтрольных Вашингтону. Новый проект получил неофициальное название «28-я армия».

Согласно заявлению официального представителя СДПГ по вопросам оборонной политики Фрица Фельгентроя, предложенная его партией модель подразумевает, что новая «евроармия» будет подчиняться специальной оборонной комиссии ЕС во главе с комиссаром Евросоюза по обороне. Кроме того, по задумке социал-демократов, личный состав объединенных вооруженных сил должен набираться из профессиональных военных — граждан ЕС, которые будут подавать заявки на определенные должности аналогично государственным служащим. На начальном этапе таким способом предлагается набрать подразделение численностью 1500 человек, а в среднесрочной перспективе увеличить его штат до 8000 солдат и офицеров.

За счет выполнения двух этих пунктов при создании собственных вооруженных сил Европа сможет избавиться от утомительных проблем национального суверенитета, что является, по словам Фельгентроя, главной целью озвученного проекта. Другими словами, например, литовцы, немцы, болгары и румыны, находящиеся в составе «28-й армии», не будут подчиняться национальным командным структурам, а перейдут в полное подчинение специальных органов ЕС.

Обманчивое ощущение дежавю

На первый взгляд, предложенная немцами концепция может показаться абсурдной. Ведь, казалось бы, у Европы уже есть элементы собственных вооруженных сил:

Еврокорпус — сформирован в 1993 году, в настоящее время представлен подразделениями Германии, Франции, Испании, Люксембурга и Бельгии. На постоянной основе в его состав входят 6000 военнослужащих франко-германской бригады. Остальные подразделения, общей численностью около 54000 человек, находятся в составе национальных вооруженных сил стран-участниц и передаются корпусу только в случае необходимости.

Европейская жандармерия — многонациональное подразделение военной полиции со штабом в итальянском городе Виченца, созданное Францией, Голландией, Португалией, Испанией и Италией в 2006 году. Позже к нему присоединились Румыния (2009 г.) и Польша (2011 г.). Сейчас численность европейских жандармов составляет около 3500 военнослужащих.

Европейская ударная авиагруппа — создана в 1995 году для координации действий военно-воздушных сил Франции и Великобритании в рамках операции НАТО в Югославии «Обдуманная сила». В 1997 году в состав авиагруппы вошли Бельгия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, а с 2007 года к работе подразделения подключились Норвегия и Швеция. Сегодня постоянным составом авиагруппы являются 30 штабных офицеров, отвечающих за координацию между военно-воздушными силами стран-участниц, преимущественно, при проведении поисково-спасательных операций.

Военно-морские силы Европы — сформированы Италией, Францией, Португалией и Испанией в 1995 году. В первую очередь предназначены для участия в миротворческой деятельности. Постоянного состава не имеют.

Однако несмотря на то, что в Европе существуют перечисленные элементы сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил назвать их европейской армией нельзя. Все указанные подразделения сформированы на основе межправительственных соглашений, а не в рамках Евросоюза. То есть, сам ЕС над ними никакой власти не имеет и может только обратиться к странам-учредителям с просьбой об использовании их подразделений, ссылаясь на статью 42.3 устава организации.

Кроме того, национальный состав Еврокорпуса, жандармерии, авиагруппы и европейских военно-морских сил практически идентичен и представлен в среднем пятью крупными странами ЕС, что не позволяет расценивать эти формирования в качестве инструмента коллективной безопасности.

Работа над ошибками

Тем не менее, у Европы есть силы и средства, которые можно с натяжкой назвать прообразом европейской армии. Их концептуальная сущность и стала катализатором предложения немецких социал-демократов создать «28-ю армию».

Речь про батальонные группы Евросоюза, созданные в 2005 году в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС. Они представляют собой 18 батальонов, состоящих из военнослужащих всех стран организации, а также Норвегии, Турции, Великобритании, Северной Македонии, Украины, Сербии, Дании и Мальты. На ротационной основе два из 18 батальонов находятся в постоянной готовности к развертыванию в течение пяти суток. При этом крупные страны выделяют батальоны полностью, а более мелкие государства объединяют подразделения в сводные контингенты, например, такие как Балканская боевая группа. Ее возглавляет Греция, которая взяла под свое крыло военнослужащих из Болгарии, Кипра, Румынии и Украины.

Выглядит неплохо. Однако за все время существования европейские батальоны ни разу не были задействованы Евросоюзом, так и оставшись «бумажными войсками». Причина трагической судьбы этих, казалось бы, перспективных подразделений — в затянутости принятия политического решения на их применение из-за нахождения батальонов в национальном подчинении стран-участниц и, как следствие, необходимости проведения огромного количества согласований перед отправкой военнослужащих в район кризиса. То есть, проблема в той самой «утомительности национального суверенитета», о которой говорил Фельгентрой.

Поэтому идея социал-демократической партии Германии о создании «28-й армии», которая будет подчиняться исключительно Комиссару ЕС по обороне — это, по сути, результат работы над ошибками. Причем не только Евросоюза, но и НАТО, которая также испытывает огромные трудности из-за необходимости коллективного принятия решений. В частности, на применение сил первоочередного задействования альянса. Они, также как и европейские батальонные группы, ни разу за время своего существования не применялись на практике. И, учитывая количество политических противоречий между союзниками, вряд ли когда-то будут.

Да, идея немцев о «28-й армии» далека от совершенства и требует еще очень глубокой проработки, как минимум, с юридической точки зрения. Ведь для ее реализации потребуется изменение основных руководящих документов ЕС, что даже в среднесрочной перспективе маловероятно. Но главное, что в Европе, помимо бравурных заявлений Макрона о «смерти мозга НАТО», начали проявляться очертания конкретных идей и проектов, которые при дальнейшем развитии смогут победить утопичность существующих инструментов коллективной безопасности в регионе. Дорогу осилит идущий.