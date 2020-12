Восстание фермеров из-за реформ грозит парализовать столицу Индии

Сотни тысяч фермеров вошли в столицу Индии и угрожают перекрыть въезд и выезд из города. Такова кульминация трехмесячных протестов, вызванных реформами правительства Нарендры Моди. Центр придерживался тактики игнорирования митингующих, однако больше невозможно делать вид, что ничего не происходит — столица страны стала фактическим заложником в руках недовольных крестьян. Подробнее о том, как индийские фермеры сражались с полицией за право войти в город и что происходит в Нью Дели сейчас — рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Как начался протест в Дели

Около месяца назад фермерские союзы из различных регионов страны объявили об акции протеста «Дели Чало» (идем в Дели), которая должна была пройти 26-27 ноября. Предполагалось, что протестующие встретятся в столице 26 ноября и в течение двух дней будут проводить митинги. Однако уже 23 ноября стало понятно, что эта акция выльется в нечто большее, чем просто собрание на площади.

Когда фермеры из более удаленного от столицы штата Пенджаб достигли штата Хариана, через который им необходимо было пройти, чтобы попасть в Дели, их встретили полицейские заслоны, водометы и дубинки. Правительство Харианы заявило, что не позволит протестующим пересечь границу штата. Начались столкновения с полицией.

Farmers marching to Delhi cross border into Haryana after facing tear gas, water cannons. #DilliChalo



Read more: https://t.co/CZQbdOCQeo pic.twitter.com/viJoPPwVXZ — NDTV (@ndtv) November 26, 2020

Фермерам удалось прорваться сквозь полицейские заграждения и продолжить путь в Нью-Дели. На границе города снова произошли стычки с правоохранителями, которые на сей раз пытались не выпустить колонну протестующих из Харианы в столицу.

Day 2 on Delhi border as thousands of young and old farmers continue their protests on a national highway. #FarmersProtest pic.twitter.com/yTNS5W5m0h — Danish Siddiqui (@dansiddiqui) November 28, 2020

Однако и этот кордон был прорван после ожесточенных столкновений. Фермеры вошли в город и намереваются там остаться. Как заявил президент Пенджабского подразделения Союза Индийских фермеров г-н Сурджит Фул:

«Мы решили захватить Дели, заблокировав пять главных въездных пунктов в город. У нас с собой запасы еды на 4 месяца, так что беспокоиться не о чем».

Instead of going to open jail in Burari, we will do Gherao of Delhi by blocking 5 main entry points. We've got 4 months ration with us, so nothing to worry. Our Operations Committee will decide everything : Surjeet S Phul, President, BKU Krantikari. Reports @PrashantSoniNBT pic.twitter.com/mvtL6K6Pvd — NBT Dilli (@NBTDilli) November 29, 2020

Примеру Харианы последовал и штат Уттар Прадеш — на границе с Дели выставлены бетонные кордоны и отряды полиции. Фермеры разожгли свечи на полицейских баррикадах в знак своих мирных намерений.

Over 500 farmers from Bundelkhand will join the ongoing farmers’ protest at Delhi border points against the new agriculture-related laws on Thursday https://t.co/dVfflmT3cr — Hindustan Times (@htTweets) December 1, 2020

Поддержку фермерам выразил Всеиндийский союз работников такси. Президент организации, г-н Балвант Сингх Буллар, заявил:

«Если правительство не отменит эти (новые фермерские) законы в течение двух дней, то мы уберем наши машины с дорог».

Таким образом, 3 декабря в Индии может начаться всеобщая забастовка такси.

Почему фермеры протестуют

Спорных законов три: «О торговле фермерскими продуктами и торговле (стимулирование и упрощение процедур торговли)», «Соглашение о расширении прав и возможностей фермеров (расширение прав, возможностей и защита)» и «О гарантировании цен на сельскохозяйственные услуги и основные товары (поправка)». Их принятие сопровождалось политическим скандалом, когда оппозиция в знак протеста покинула заседания Верхней и Нижней палат парламента Индии.

Новые законы предусматривают получение фермерами права заключать контракты с аграрными компаниями, переработчиками, оптовиками, экспортерами или крупными розничными торговцами на продажу будущей сельскохозяйственной продукции по заранее согласованной цене. Предполагается, что таким образом рыночные риски перейдут на покупателей. Одновременно с этим законопроект «О торговле фермерской продукцией и коммерции» направлен на то, чтобы дать фермерам свободу продавать свою продукцию за пределами предписанных государством рынков (их называют манди). По словам правительства, таким образом, через конкурентные альтернативные торговые каналы произойдет стимулирование выгодных цен.

На поверхности все выглядит заманчиво, однако лидеры оппозиции и крупных фермерских организаций утверждают, что эти законопроекты противоречат интересам фермеров, и их принятие приведет к порабощению сельского хозяйства корпорациями.

Проблема «минимальной гарантированной цены»

Законы, принятые этим летом центральным правительством Индии для реформы системы закупок фермерской продукции, не предусматривают сохранения системы минимальных гарантированных цен закупки (МГЦ) фермерской продукции, хотя и не отменяют ее. Однако тот факт, что она не обозначена в законе в письменном виде, сформировал у фермерских союзов стойкое убеждение, что со временем минимальная цена будет упразднена. После отмены МГЦ, корпорации будут диктовать свои условия продавцам и фермеры в конечном итоге будут получать меньше за свой урожай, утверждают лидеры протестующих. Фермеры требуют либо отмены трех законов, которые дерегулируют продажу урожая, либо предоставления юридической гарантии того, что система МГЦ будет сохранена.

Протестующие также настаивают на отзыве предложенной поправки к законопроекту об электроэнергии, опасаясь, что ее введение приведет к прекращению субсидирования электричества. Фермеры говорят, что также к ним не должны применяться правила против сжигания стерни.

Не только фермеры, но и политики

Политическая география протеста, который сосредоточен в трех штатах — Пенджаб, Хариана и Регион Национальной Столицы (Нью-Дели) — имеет пеструю окраску. Пенджаб находится под управлением оппозиционной партии Национальный Конгресс, которая находится в ожесточенном противостоянии с правящей Индийской народной партией (ИНП). Хариана и Уттар Прадеш управляются ИНП, а в столице власть принадлежит молодой, по индийским меркам, но амбициозной Партии Простого Человека, которая пока что не вышла на национальный уровень, однако вот уже 6 лет продолжает удерживать власть в Нью-Дели и имеет федеральные амбиции.

Таким образом, власти Харианы и Уттар Прадеша, поддерживающие реформы правительства Нарендры Моди и своей партии, пытаются помешать протесту фермеров и запугать их, в то время как власти Пенджаба активно поощряют и поддерживают их.

Пока продолжались стычки на границах штатов, полиция Дели обратилась к руководству города с просьбой выделить 9 городских стадионов для использования их в качестве тюрем для задержанных протестующих, после того, как они прорвутся в город. В этой просьбе было отказано. Правящая в Дели Партия Простого Человека, не заинтересованная в том, чтобы испортить свои отношения с крестьянским электоратом Пенджаба, высказалась о недопустимости использования водометов и слезоточивого газа против мирно протестующих фермеров. После того, как митингующие вошли в столицу, активисты партии организовали для них пункты раздачи еды и воды.

Фермеры отказались занимать предоставленный им стадион в делийском районе Бурари, назвав его «тюрьмой на открытом воздухе», и расположились напротив наиболее важных правительственных объектов, затруднив передвижение машин в центре города. Не смотря на это, Партия Простого Человека продолжает оказывать им поддержку. Репортеры запечатлели момент, когда член парламента от правящей партии Дели Рагхав Чадха лично занимался раздачей еды фермерам.

AAP MLA @raghav_chadha along with others serving food to the Farmers at Nirankari Ground in Burari pic.twitter.com/du7n13rpvH — DaaruBaaz Mehta (@DaaruBaazMehta) November 28, 2020

Экономическая география протеста

Большинство протестующих — из штата Пенджаб, но есть и значительное число участников из Харианы. Протест «Дели Чало» получил разрозненную поддержку в штатах Уттар-Прадеш, Раджастан, Мадхья-Прадеш и Уттаракханд. Такое распределение протеста связано с тем, как работает система государственных закупок на основе минимальной гарантированной цены. На долю Пенджаба и Харианы приходится почти 90% всех ежегодных закупок. Они получают гарантированный доход, в то время как другие регионы находятся в менее выгодном положении.

В крупных штатах, таких как Уттар-Прадеш, Бенгалия и Бихар, доля государственных закупок гораздо ниже. Фермеры в них уже зависят от рынка. Фактически Бихар является первым регионом в Индии, который в 2006 году принял закон «О Комитете по рынку сельскохозяйственной продукции», открывающий путь частному сектору к закупкам сельскохозяйственной продукции.

Переговоры с правительством

До вчерашнего дня правительство Нарендры Моди отказывалось вести переговоры с фермерами до тех пор, пока они не проследуют на выделенный им для протеста стадион в Дели. Министр внутренних дел Индии Амит Шах подчеркнул, что Центр готов начать диалог в тот же момент, когда фермеры окажутся в Бурари.

The #Centre is quite willing to hold talks with farmers’ groups if they are prepared move away from the highway and shift to the designated #protest site in #Burari, Home Minister Amit Shah said late on Saturdayhttps://t.co/orfQ5AJNjc — The Hindu (@the_hindu) November 29, 2020

Однако фермеры отказались перенести протест на стадион. К вечеру вторника правительство подтвердило готовность вести переговоры без всяких условий и даже ранее назначенной даты — 3 декабря.

Правящая Индийская народная партия, лидером которой является премьер-министр Нарендра Моди, заявила, что правительство будет готово внести изменения в законы, если после переговоров с протестующими возникнет такая необходимость.

Во всех прежних переговорах с лидерами фермерских союзов ИНП придерживалась позиции о том, что законы направлены исключительно на повышение благосостояния фермеров и крестьяне заблуждаются в своих опасениях. Излишне говорить о том, что все предыдущие встречи не принесли никаких результатов.

Фермеры настаивают на том, чтобы в переговорах с правительством участвовали лидеры всех 500 фермерских организаций, организовавших марш протеста. С трудом можно представить поиск компромисса и диалог с пятью сотнями человек, так что и эта попытка скорее всего потерпит неудачу.

Трещина в броне?

Какие бы незначительные уступки правительство Нарендры Моди не сделано фермерам, держащим в заложниках столицу, это будет первый за 6 лет случай, когда правящая ныне Индией команда идет на изменение своей позиции под давлением национального недовольства. Ни жесточайшая критика процесса проведения демонетизации, ни общенациональные многомиллионные протесты против Поправок к «Акту о гражданстве» в декабре 2019 года, ни возмущение в Кашмире отзывом его особого статуса, не смогли поколебать курс Моди.

Последуют ли за этими протестами репрессии организаторов, лидеров и просто сочувствующих, как это было после декабрьских протестов из-за изменения Закона о гражданстве? Положительный ответ на этот вопрос напрашивается сам собой. Однако расправы со стороны государства несомненно усилят недовольство в фермерской среде и послужат мишенью для критики оппозиции.

Означает ли происходящее сегодня, что рядовые индийцы утратили доверие к реформам правительства Индийской народной партии? Едва ли можно сказать «да». Однако впервые за годы пребывания премьер-министром Моди столкнулся с противодействием столь сильным, что оказался вынужден прислушаться к индийцам, не готовым поддержать его политику. И как бы ни развивалась дальше фермерская реформа, малейший намек на то, что ее бенефициарами оказались корпорации, а не крестьяне, станет колоссальной политической потерей для Моди. Дамоклов меч подвешен.