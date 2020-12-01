Баранец: Русский медведь выбьет зубы НАТО в Черноморском регионе

У Российской Федерации в Черноморском регионе достаточно сил и средств, чтобы «выбить зубы» Североатлантическому альянсу. Об в интервью ФАН сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит наращивать свое военное присутствие в Черном море в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму, этот вопрос будет обсуждаться 2 декабря с главами МИД Украины и Грузии. По его словам, Черноморский регион очень важен для Североатлантического альянса с военной точки зрения.

«Регион Черного моря имеет стратегическую важность для НАТО, для всех его членов. Мы также тесно сотрудничаем с двумя нашими партнерами, Грузией и Украиной, в этом регионе», — рассказал Столтенберг.

Генсек НАТО уверяет, что Альянсу в усилении присутствия в Черном море помогут Украина, Грузия, Турция, Болгария и Румыния. Помимо этого, Североатлантический альянс уже имеет значительное военное присутствие в регионе: блок регулярно проводит морские учения, а также развернул в Румынии тренировочную бригаду НАТО, сообщил Столтенберг.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с военным обозревателем «КП» Виктором Баранцом с просьбой прокомментировать столь смелое заявление генсека НАТО. По его словам, оно носит лишь декларативный характер, поскольку расходится с реальным положением дел в регионе.

«Здесь необходимо разделять пустословное заявление Столтенберга и реальное положение дел. Его сообщение об усилении НАТО в Черном море в значительной степени является декларативным. А все из-за того, что Румыния, Болгария, Украина, Турция и Грузия и так имеют выход к Черному морю и собственный флот — у кого-то он лучше, а у кого-то он совсем убогий. Говорить об усилении этих флотов, мягко говоря, неразумно, поскольку все знают об их примитивности по современным меркам. Другое дело, если Столтенберг говорит о наращивании в регионе военных кораблей не Черноморских стран. Если он грамотный и не учился в школе на двойки, то должен знать о существовании Конвенции Монтре, которая разрешает кораблям не Черноморских стран всего лишь на 21 день заходить в акваторию Черного моря», — сообщил военный эксперт.

Специалист уверен, что Североатлантический альянс с 2014 года значительно усилил контроль за Черным морем и Крымом, а также начал регулярно проводить разведывательные полеты и маневры, подключая к ним Украину и Грузию.

«Увеличение кораблей НАТО в Черном море нас не пугает. Может, корабли Альянса начнут более интенсивно дежурить в регионе? Они и так это давно делают. Мне кажется, в данном случае, как говорят у нас в армии, Столтенберг «дал петуха». Он не растолковал суть своего заявления. Да, мы признаем, что с 2014 года НАТО значительно усилила контроль за Черным морем. Достаточно сказать, что количество разведывательных полетов в районе Крыма за последние годы увеличилось в восемь раз. Мы видим, как американские бомбардировщики подлетают к нашим границам, как проходят учения стран НАТО в Черном море. Ну и грузины, и украинцы со своими корытцами подключаются к маневрам. Но корабли Украины и Грузии можно рассматривать как «комаров под юбкой» у НАТО», — сказал Баранец.

Специалист также указал, что сегодня благодаря активности НАТО российской армии не нужно тратить большие деньги на проведение военных учений с условным противником. А все из-за того, что реальные корабли и самолеты Альянса выступают в роли учебных целей для российских военных.

«Это надоедливое жужжание у наших границ стало для нас уже привычным делом, как снег и лютый мороз в России. Кроме того, мы должны быть благодарны НАТО за то, что Черноморский флот и российская группировка в Крыму не тратят деньги, снаряды и топливо на военные маневры, в которых корабли и самолеты Альянса играют роль противника. Спасибо, ребята, за то, что мы отрабатываем свои боевые задачи не на условном противнике, а на реальном», — добавил он.

Баранец рассказал и о том, что если Североатлантический альянс не будет указывать на несуществующую враждебность России, то военный блок утратит свою актуальность и прекратит существование.

«Не хочу, чтобы сложилось мнение о моем шапкозакидательском настроении. Стратегия НАТО на всех направлениях нам ясна — постепенный военный и политический нажим на Россию по совершенно лицемерным, фальшивым и надуманным лозунгам об угрозе с нашей стороны. Вы знаете, если НАТО не будет этого делать, то Альянс окажется никому не нужен. Для его существования необходим «клыкастый русский медведь», образ которого должен внедряться в сознание Европы. Им выгодно говорить о том, что он вот-вот «нападет» на Прибалтику, Германию, Францию и Испанию. Эта идеологическая туфта, которой пользуется НАТО, видимо, внедрилась в сознание Столтенберга», — объяснил специалист.

Военный эксперт отметил, что роль генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга заключается в том, чтобы выступать с агрессивными выпадами в сторону Российской Федерации.

«Кто такой Столтенберг? Это послушный официант США. Я бывал в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. Знаете, как его там называли? «Господин, чего изволите». Он совершенно не пользуется авторитетом среди западных политиков и генералов НАТО, поскольку работает послушным рупором США, в задачи которого входит говорить о России, а также подбадривать Альянс, чтобы он готовился к войне с РФ. Это стало настолько привычным делом, что Россия уже даже не обращает на это внимание», — пояснил Баранец.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» дал понять, что Россия готова к отражению любой агрессии со стороны Запада. Кроме того, Крымский полуостров является самым защищенным регионом РФ.

«Какая сегодня перед нами стоит задача? Мы видим, что военное присутствие НАТО у наших границ нарастает. Но благодаря нашей разведке мы уже знаем о планах НАТО. Мы в Генеральном штабе, естественно, готовимся к отражению этих угроз. Но не должно быть никакой паники. У нас есть достаточно средств, чтобы выбить зубы любому врагу, который покусится на Россию или на ее союзников. Мы как никогда чувствуем себя уверенно. Хотя бы из-за того, что тот же Черноморский флот мы оснастили новейшими подлодками. Мы полуостров укрепили настолько, что Крым сегодня является одним из самых защищенных регионов России. С ним по мощности защиты может тягаться Калининградская область, которая также является крепким орешком. Если НАТО попробует сунуться, то обязательно сломает зубы», — резюмировал Баранец.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в НАТО заявили об усилении позиции России после событий в Нагорном Карабахе.