Москва, 1 декабря. Венгерские политологи Миклош Кевехази и Ласло Богар изучили исторические корни отмечаемого в Америке старейшего праздника — Дня благодарения — и рассказали, как изменилось его духовное содержание в современных реалиях. Своим мнением на этот счет эксперты поделились в беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия».

Венгерские политологи объяснили истинный смысл Дня благодарения, который породил серьезные проблемы в США. Традиции этого праздника уходят далеко в прошлое. Этому празднику в ноябре 2021 года исполнится ровно 400 лет. Венгерские политологи обратили внимание на то, что Вашингтон принимает отчаянные попытки прославить Америку как единую нацию, однако все попытки тщетны — «жители этой страны так и остались гражданами некого псевдонационального государства». Чтобы понять, что происходит сегодня, необходимо окунуться в прошлое, добавили Кевехази и Богар.

В Америке в конце XVII — начале XVIII века предпринимали попытки создать единое государство, однако успехом они увенчались. В итоге, на территории современной Вирджинии появилось поселение, получившее название Джеймстаун. На севере высадилась другая часть колонистов — Плимут. Они прибыли туда на борту судна «Мэйфлауэр».

Важно понимать, что сегодня об этих попытках создать государство уже не говорят, к тому же первые переселенцы в Америке — беглецы, которым удалось спастись из-под обломков европейских империй. Венгерские политологи заметили, что «сомнительных личностей в этих обществах было предостаточно».

«В Англии как раз в это время рушилось традиционное крестьянское общество, и этот болезненный процесс сопровождался невероятной жестокостью монархов», — обратили внимание эксперты.

Главные мотивы первых переселенцев, пытавшихся осесть в Америке, исходили именно из предшествующих этому исторических событий. Как пояснили венгерские политологи, в данном случае речь идет о жажде мести, авантюризме и стремлении к богатству. В свою очередь, прибывшие на борту «Мэйфлауэра» относились к другой категории людей — к пуританам. Они, по словам Кевехази и Богар, «были убеждены в своей избранности, и, руководствуясь этими фанатичными религиозными убеждениями, твердо решили создать свой рай на фундаменте «единой истинной веры».

Все попытки переселенцев построить государство и «рай на земле» обернулись настоящим провалом — одни погибли, другие поняли необходимость радикальных перемен.

«Они осознали, что должны освободиться от иллюзии собственного «совершенства» и относиться к своей новой родине бережно — с кротостью и терпением», — подчеркнули эксперты.

Коренными жителями Америки являются индейцы, которые с глубоким уважением относились к природе. Однако их численность начала резко снижаться в процессе колонизации, постепенного истребления и вытеснения со своих территории. Европейские переселенцы при этом осознали, что важно наладить мирное сотрудничество. В Вирджинии, например, один из лидеров колонистов Джон Рольф, преследуя именно эту цель, женился на индейской принцессе Покахонтас, рассказали Миклош Кевехази и Ласло Богар.

«День благодарения — по сути, праздник благодарности создателю. Колонисты благодарили Бога за то, что использовали индейцев-язычников, чтобы научить своих самонадеянных последователей быть мягкими, терпеливыми и кроткими», — объяснили эксперты.

По их словам, сейчас исторические корни праздника скрыты под фольклорной мишурой, и от его сущности практически ничего не осталось.

«Алчность и желание завладеть огромными природными богатствами привели к массовому истреблению индейцев. Так началась другая история новых жителей Америки, которые превратили в страну в беспринципную машину, циничного хищника. Именно поэтому на истинный смысл Дня благодарения сегодня наложено табу», — констатировали собеседники издания.

Эксперты назвали День благодарения лицемерным зрелищем, которое власть скармливает простым американцам. С их точки зрения, ситуацию еще можно изменить, нужно лишь вспомнить свое прошлое и понять настоящий смысл праздника, который был заложен предками.

Подробнее о том, при каких обстоятельствах День благодарения появился, и как его отмечают американцы, — читайте в материале ФАН.