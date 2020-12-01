Хрусталев восхитил фанатов своей спортивной формой

Москва, 1 декабря. Телеведущий и участник программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев поделился с подписчиками снимком с занятия йогой.

На опубликованной фотографии Хрусталев стоит в позе «Уттхита триконасана», что переводится как «поза вытянутого треугольника». На фотографии телеведущий стоит на гимнастическом коврике, одетый в спортивные шорты и с голым торсом.

«Фу-ты ну-ты! Вот те — на те! Вот это да! Ишь ты! Да это же Уттхита триконасана!» — подписал снимок Хрусталев.

Поклонники звезды восхитились его спортивной формой и в комментариях отметили важность занятия йогой при плотном рабочем графике Хрусталева. К моменту написания новости фотография собрала 8,2 тыс. лайков и больше ста комментариев.

«Есть еще порох в пороховницах!» — написал подписчик.

«Митя еще всем покажет», — написала поклонница.

«Владеть своим телом похвально», — восхитился фанат.

«Жить захочешь, не так раскорячишься», — пошутила поклонница.

Однако нашлись и те, кого фотография не впечатлила. Они посоветовали Хрусталеву подкачаться и сравнили его с пионеркой.

«Ты похож на памятник Ленину, который поломался пополам в области пояса», — написал подписчик.

«Хочется откормить!!! Как бабушка — пирожками, пирожками», — написала поклонница.

Ранее Дмитрий Хрусталев встал на лыжи в зимнем парке. Он продолжает вести активный образ жизни после экстренной госпитализации. Проблемы со здоровьем никак не повлияли на желание телеведущего заниматься спортом. Именно это он и продемонстрировал своим подписчикам, появившись перед объективом фотоаппарата на лыжах.