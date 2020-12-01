Москва отказала Вашингтону в обсуждении принадлежности Крыма

Москва, 1 декабря. Россия не намерена возвращаться к обсуждениям принадлежности Крыма, тем более с США. На это обратил внимание заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Данный вопрос уже давно закрыт и не стоит на повестке дня, поэтому обсуждать тут просто нечего, отметил представитель ведомства в рамках российско-американского форума «Диалог Форт-Росс». По его словам, Москва признает необходимость улучшения отношений между странами, однако это никак не связано с темой принадлежности Крыма.

«Тут обсуждать нечего, это вообще не проблема, все уже давно решено, мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями», — добавил Рябков.

Советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын ранее назвал единственный способ «вернуть» Крым в состав страны. Для этого необходимо перевернуть сознание местных жителей, подчеркнул он.