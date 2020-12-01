Раскрыто ключевое правило для участников испытаний вакцин от коронавируса

Тель-Авив, 1 декабря. Участники испытаний вакцин от коронавируса не должны самостоятельно сдавать тест на антитела к возбудителю COVID-19 во избежание искажения результатов.

Внимание на это обратил заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун. При этом он допустил возможность прохождения теста добровольцами при условии сокрытия от врача его результатов.

«Поэтому, конечно, объясняют человеку, который принимает участие в испытаниях, что это нежелательно, просят его этого не делать», — отметил специалист.

Также он оценил вероятность получения ошибочных итогов испытаний вакцины при осведомлении участников о содержимом препарата. По его словам, осознание человеком, получил ли он плацебо или реальную вакцину может существенно сказаться на субъективных симптомах, которые доброволец записывает в дневнике.

Разработкой вакцины от коронавируса ранее занялись крымские ученые. Несколько недель назад начались первые испытания препарата.