Победившая на выборах уборщица стала зарабатывать в десять раз больше

Кострома, 1 декабря. Зарплата главы Повалихинского сельского поселения Марины Удгодской составляет 30 тысяч рублей. За работу уборщицы она получала в десять раз меньше.

Новая должность значительно улучшила уровень жизни Удгодской, однако она продолжает вести скромный образ жизни. Об этом рассказал председатель костромского отделения «Партии пенсионеров за справедливость» Валерий Громов.

Работа уборщицей приносила Удгодской три тысячи рублей в месяц. На новой должности ее ежемесячный доход составляет чуть больше 30 тысяч рублей.

Инициатором выдвижения Удгодской стал именно Громов. Женщина пользовалась большой популярностью среди местных жителей. Теперь она является главой администрации, в которой еще недавно мыла полы.