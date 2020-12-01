Россияне скопили рекордные долги по автокредитам

Москва, 1 декабря. Долги россиян по автокредитам в октябре составили 638 млн рублей. Этот показатель стал рекордным за последние пять месяцев.

Заемщики были вынуждены остановить платежи по ссудам на сумму 638 млн рублей. Рост объема ранней просроченной задолженности вырос на 10,6% относительно прошлого месяца. К такому выводу пришли в Национальной ассоциации коллекторских агентств, передает URA.RU.

Предыдущий рекорд был установлен в мае 2020 года. В конце весны граждане России скопили перед банками долги в размере 672,1 млн рублей, а число просроченных кредитных договоров составило 37,6 тысячи. На низкую платежную способность россиян могла повлиять пандемия коронавируса, считают эксперты.

Недавно первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что россияне не изменили своим кредитным привычкам в период пандемии коронавируса, а средний коэффициент долговой нагрузки клиентов банка остается неизменным.