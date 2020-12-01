Регулятор США изучит заявку Moderna на вакцину от COVID-19

Вашингтон, 1 декабря. Заявка компании Moderna на вакцину для профилактики COVID-19 будет рассмотрена в рамках заседании консультационного комитета регулятора FDA.

Ближайшее заседание американского медицинского регулятора FDA запланировано на 17 декабря. Одной из тем встречи станет заявка биотехнологической компании Moderna на вакцину от коронавируса. В регуляторе не уточнили, когда именно будет вынесено решение об использовании препарата.

Представители Moderna в понедельник сообщили о своей заявке в FDA. Запрос касается использования вакцины, которая произведена по экспериментальной технологии mRNA.