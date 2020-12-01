Боец ВСУ подорвался на неустановленном взрывном устройстве в Донбассе

Донецк, 1 декабря. Мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины понесла небоевые потери в результате детонации неустановленного взрывного устройства в Донбассе.

Боец подорвался вблизи населенного пункта Мироновский в ходе дооборудования позиции 11-го батальона. На место событий вскоре прибыли специалисты Военной службы правопорядка Украины. Там они обнаружили пять автоматов АК-47, три пистолета Макарова и боеприпасы к оружию.

«Произошло срабатывание неустановленного взрывного устройства, в результате чего ранения, несовместимые с жизнью, получил рядовой Мироманов», — сообщил представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Командование ВСУ ранее попыталось уговорить жителей Донбасса принять участие в съемках провокационных роликов. Однако граждане подконтрольного Украине региона отказались от предложения даже за денежное вознаграждение.