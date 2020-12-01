Обнародованы скрытые настройки телефона против мошенников

Москва, 1 декабря. Смартфоны по умолчанию имеют в настройках функции, направленные на борьбу с мошенниками. Об этом сообщила эксперт компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая.

При первом запуске устройства пользователю предлагается установить отпечаток пальца. Кроме того, при установке приложения владельца устройства спрашивают, разрешает ли он программе доступ к камере и контактам. Также в настройках телефона можно поставить пин-код на SIM-карту. Пароль поможет защитить данные в случае потери гаджета, передает агентство «Прайм».

Необходимо обращать внимание на то, какие пароли сохраняются с помощью браузера. Не рекомендуется хранить информацию об учетной записи от личного кабинета мобильного банка. Из «Галереи» следует удалить фотографии паспорта или банковских карт, поскольку к ним имеется доступ у мессенджеров и редакторов фото.

Ранее эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в беседе с URA.RU отмечал, что необходимо удалять со своего смартфона приложения, которые запрашивают право использования не типичных для них функций.