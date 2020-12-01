Рита Дакота призналась в «ненависти» к Instagram-мамочкам

Москва, 1 декабря. Певица Рита Дакота призналась, что ее раздражают «идеальные» девушки с вечно розовощекими младенцами в соцсети Instagram.

Дакота воспитывает трехлетнюю дочь Мию от певца Влада Соколовского. Однако артисты расстались из-за измен певца. Сейчас Дакота находится в новых отношениях.

Певица признается, что еще несколько лет назад не думала о рождении ребенка. Воспитание детей казалось ей скучным занятием, на которое она не хотела тратить свое свободное время. Однако теперь все ее внимание сосредоточено на маленькой Мии, которой посвящены многие посты Дакоты на ее странице в Instagram.

«Я всегда шучу, что меня бесят идеальные инстамамочки в шелковых пижамах с вечно спящими розовощекими младенцами. Они врут и загоняют девчонок в комплексы», — призналась артистка.

Дочь занимает первое место в жизни артистки, и иногда ей не хватает времени на себя. Воспитывать Мию ей помогают няня по имени Алла и бабушка девочки Светлана. Иногда малышка проводит время у Соколовского, поскольку Дакота не запрещает отцу видеться с дочерью.

«Я знаю, что такое быть недолюбленной отцом, и не хочу, чтобы Мия ощущала дефицит папы», — отметила Дакота.

Певица считает Мию своим источником вдохновения. Именно дочери посвящены многие песни артистки. Самой особенной и сильной Дакота считает свою песню «Мантра», которая, по ее словам, является гимном дающих жизнь женщин.

Певец Влад Соколовский ранее рассказал о своих отношениях с бывшей женой Ритой Дакотой. Он считает себя счастливым отцом, несмотря на расставание с певицей.