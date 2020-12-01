Личность сдающего экзамен на права будут устанавливать по камерам

Москва, 1 декабря. МВД РФ предлагает проверять кандидатов в водители перед практическим испытанием для получения прав с помощью видеокамер.

В проекте приказа ведомства сообщается, что перед вождением кандидат садится в машину, после чего экзаменатор при помощи средств аудио- и видеорегистрации «фиксирует тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в документе».

Экзаменатору также нужно будет произнести вслух фамилию кандидата и только после этого допустить его до экзамена.

Новый регламент сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений должен вступить в силу 1 апреля 2021 года, передавал Forpost. МВД РФ уже обозначило восемь оснований для аннулирования прав, согласно новому документу.