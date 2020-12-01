Названы «съедающие» память смартфона приложения

Москва, 1 декабря. Самыми объемными для памяти смартфона являются не сами приложения, а накопившийся от них кэш.

Пользователям необходимо регулярно чистить кэш, чтобы не захламлять память своего устройства. Многие мессенджеры и программы, включая WhatsApp, Telegram, Instagram, сохраняют в памяти присланные в беседах файлы. Всего за год кэш этих приложений может вырасти до 15 Гб, заявил блогер Илья Корнейчук.

Однако рекордсменом по «съеданию» оперативной памяти является Facebook. Эксперт советует удалить это приложение, если пользователь не пользуется им регулярно. Большие коллекции фотографий и видео лучше хранить в бесплатных хранилищах, которые, в том числе предоставляют «Яндекс» или Mail.ru.

Несколько простых функций помогут защитить данные смартфона от постороннего человека. Подробнее об этом ранее писало Федеральное агентство новостей. Портал URA.RU в свою очередь напоминал о том, как не допустить слежки Google за своим iPhone.