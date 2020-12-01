Украинцы погрязли в долгах за коммунальные услуги

Киев, 30 декабря. Общая задолженность украинских граждан по оплате за коммуналку в октябре составила 56,1 млрд гривен, сообщили в службе государственной статистики.

По состоянию на конец октября долги населения за газ достигли 22,4 млрд гривен, за горячую воду — 16,7 млрд гривен. На долю водоснабжения и электричества — 5,7 млрд и 5,1 млрд гривен соответственно.

По данным статистического центра, с января 2020 года с гражданами заключено более 40 тысяч договоров о погашении реструктуризированной задолженности за услуги ЖКХ на сумму 445,2 млн гривен.

Недавно депутаты Верховной рады приняли законопроект, по которому за долги по жилищно-коммунальным услугам украинцев смогут лишать водительских прав и не только.