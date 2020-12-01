Шведка 28 лет держала взаперти родного сына

Стокгольм, 1 декабря. Жительница шведской столицы много лет не выпускала сына из дома. Мужчина провел взаперти 28 лет.

Однажды дальняя родственница приехала в квартиру женщины, которая на тот момент находилась в больнице. Дома она увидела 41-летнего мужчину, который с ужасом сидел в углу. Его тело покрывали язвы, а во рту не было зубов. Он едва отвечал на вопросы шокированной родственницы и походил на героя фильма ужасов.

Женщина вызвала врачей, а те позвонили в полицию. Правоохранители выяснили, что последний раз мужчина выходил на улицу в 12-летнем возрасте. Его 70-летняя мать заперла его дома после «некого события», произошедшего в их семье.

Недавно стало известно, что суд присяжных в Аксарке (ЯНАО) признал виновной местную жительницу, которая выбросила в окно собственную внучку. Женщина проведет в местах лишения свободы 8,5 лет, отмечает URA.RU.