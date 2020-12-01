Роспотребнадзор: Почти половина россиян сделали прививку от гриппа

Москва, 1 декабря. Почти 50% россиян уже сделали прививку от гриппа, то есть более 67,8 млн человек иммунизированы против инфекционного заболевания, сообщили в Роспотребнадзоре.

Вакцинация населения страны от гриппа продолжается. В ведомстве отметили, что фиксируемые случаи ОРВИ вызваны респираторными вирусами не гриппозного происхождения. В 42 российских регионах наблюдается превышение эпидемических порогов по ОРВИ. В большей степени, по результатам недельного контроля, острой респираторной вирусной инфекцией страдают взрослые.

«Против гриппа привито более 67,8 млн человек, что составляет 46,2% от численности населения Российской Федерации», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Риск заболеть гриппом уменьшается до 10-20% после прививки, ответили специалисты ведомства на один из самых часто возникающих вопросов среди россиян. Высокая эффективность вакцинации связана с наличием общих антител у большинства вирусов гриппа.

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» недавно анонсировали создание еще трех аналогичных препаратов. В качестве основы для коронавирусных вакцин будут использоваться другие вирусы: гриппа, кори, а также стоматита, сообщает URA.RU.