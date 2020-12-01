Актриса Марина Зудина сделала неожиданное признание о Табакове

Москва, 1 декабря. Вдова народного артиста СССР Олега Табакова актриса Марина Зудина рассказала о самом сокровенном в эфире шоу «Секрет на миллион».

По словам 55-летней актрисы, она восхищалась талантом и личностью Табакова, когда была еще совсем юной девушкой. И 26 лет назад она даже подумать не могла, что когда-нибудь прославленный режиссер станет ее супругом.

«Никогда не хотела быть женой Олега Павловича», — неожиданно призналась Зудина.

Женщина заявила, что их любовь столкнулась с множеством препятствий, тяжелейшим из которых стала неприязнь отдельных родственников Табакова. Они не смогли смириться с тем, что актер ушел от первой жены Людмилы Крыловой.

После смерти Табакова пришлось столкнуться с новым испытанием: в адрес Зудиной накатила волна негатива от общих знакомых и бывших друзей, которые не захотели поддерживать отношения с ее семьей.

«Он хотел бы, чтобы я была счастлива. Надо жить. Нельзя держаться за то, что было», — добавила актриса.

Табаков и Зудина поженились в 1995 году. В тот же год на свет появился их сын Павел, а дочь актеров Мария родилась в 2006 году.

В конце октября Зудина в соцсетях показала поклонникам архивный снимок с покойным супругом. На снимке они с мужем сидят в машине для гольфа, при этом Табаков обнимает стоящую рядом с ним дочь. Фото растрогало подписчиков вдовы, поклонники творчества Табакова отметили, что им очень не хватает любимого артиста.