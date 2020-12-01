Будапешт намерен пожаловаться в НАТО из-за угнетения венгров на Украине

Будапешт, 1 декабря. Власти Венгрии пригрозили подать жалобу в НАТО из-за угнетения граждан, проживающих в Закарпатской области на Украине.

Действия Киева направлены на дестабилизацию отношений между сопредельными государствами. Несмотря на все попытки украинской стороны подавить венгерские меньшинства, Будапешт продолжит защищать их интересы в рамках всех международных встреч, прокомментировал ситуацию глава МИД страны Петер Сийярто.

«К сожалению, в Украине снова продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства», — отметил он.

Венгрия продолжит делать все возможное для недопущения Украины в членство Организации Североатлантического договора. В связи со сложившейся ситуацией Сийярто вызвал в МИД посла Украины Любовь Непоп.

Недавно российский политик Владимир Жириновский в беседе с журналистами заявил, что большая часть Украины должна быть включена в состав в России, передает URA.RU. По его словам, оставшиеся земли (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк и Ровно) создадут новое государство и вступят в НАТО.