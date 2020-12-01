Ученые доказали пользу какао для работы мозга

Москва, 1 декабря. Какао повышает мозговую активность и способствует укреплению кровеносных сосудов. Исследование на эту тему провели американские и британские ученые.

Группа из 18 добровольцев сначала выпивала какао с высоким содержанием флаванолов, а затем — с низким. После этого они дышали воздухом с углекислым газом, чтобы лучше донести кислород до мозга. В конце испытания добровольцев попросили решить ряд логических задач.

Напиток с повышенным уровнем флаванолов улучшал умственные способности испытуемых. Эти вещества в большом количестве содержатся в какао-бобах. Кроме того, флаванолы можно получить из яблок, винограда и чая, передает A42.RU.

Еще один напиток позволяет укрепить иммунную систему. Речь идет о традиционном турецком напитке салепе.