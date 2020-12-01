Финская компания Nokia представит свой первый ноутбук

Хельсинки, 1 декабря. Компания Nokia в ближайшее время выпустит свой первый фирменный ноутбук. Об этом рассказал известный инсайдер Мукул Шарма.

Пока нет никаких подробностей о характеристиках устройства. По версии инсайдеров, вскоре на рынок может выйти целое семейство портативных компьютеров под маркой Nokia. Они могут быть представлены на выставке потребительской электроники CES, которая должна пройти в следующем году.

Инсайдеры узнали об этой информации после того, как нашли в базе Бюро стандартизации Индии (BIS) данные около десяти гаджетов Nokia. Все они обозначены кодами.

Специалисты финской компании Nokia сообщили, что добились рекордной скорости в сети 5G для одновременно двух подключенных телефонов.